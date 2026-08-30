MISLILI STE DA JE LETOVANJE U SEPTEMBRU JEFTINIJE? Novi turistički bum menja pravilo koje je godinama važilo

SEPTEMBAR je godinama važio za mali trik iskusnih putnika. Sačekate da se završi glavna sezona, deca se vrate u škole, gužve nestanu, a cene hotela i avionskih karata padnu.

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Uz to, na Mediteranu je more i dalje toplo, temperature prijatnije, a na plaži konačno ima mesta za peškir.

Međutim, izgleda da je previše turista otkrilo isti trik.

Septembar postaje toliko popularan mesec za putovanja da turistička industrija već govori o fenomenu nazvanom „Super September“. A sa rastom potražnje, na pojedinim destinacijama rastu i cene.

Skoro svaki četvrti putnik bira septembar

Podaci britanskog udruženja turističkih agencija ABTA dobro pokazuju koliko su se navike promenile.

Pre tri godine 17 odsto anketiranih Britanaca planiralo je putovanje u inostranstvo tokom septembra. Sada je taj procenat porastao na 24 odsto.

Drugim rečima, gotovo svaki četvrti planira odmor upravo u mesecu koji je nekada označavao kraj glavne turističke sezone.

I nije u pitanju samo britansko tržište.

Podaci turističke platforme eSky pokazuju da su rezervacije za septembar ove godine porasle čak 57 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Španija ispred Grčke

Kada je reč o septembarskim putovanjima, Španija je trenutno najtraženija u podacima eSky i čini 27,9 odsto njihovih rezervacija.

Sledi Grčka sa 17 odsto, zatim Italija sa 10 odsto, Turska sa 6,5 i Bugarska sa šest odsto.

Razlog nije teško razumeti.

U južnoj Evropi septembar često i dalje izgleda kao leto, ali bez najekstremnijih julskih i avgustovskih temperatura.

Upravo su velike vrućine još jedan razlog zbog kojeg deo putnika namerno pomera odmor. I avio kompanije primećuju isti trend. Air Canada, na primer, očekuje rekordne prihode u septembru i oktobru, a posebno raste interesovanje premijum putnika za Italiju, Španiju, Francusku i druge mediteranske destinacije van letnjeg špica.

Ali da li je septembar zaista skuplji?

Ne svuda.

I tu je najvažnija stvar koju putnici treba da znaju.

Septembar i dalje može da bude znatno jeftiniji od avgusta, posebno kada su u pitanju avionske karte.

Na primer, podaci eSky za letove iz Brisela pokazuju da je karta za Malagu pala sa 278 evra u julu na 148 evra u septembru. Za Madrid je cena pala sa 219 na 114 evra, dok je za Asturiju zabeležen pad sa 299 na 106 evra.

Problem je što smeštaj ne prati uvek isti obrazac.

Današnja analiza Timesa pokazuje da rast jesenje potražnje na pojedinim popularnim destinacijama podiže cene hotela, posebno u većim gradovima, na grčkim ostrvima i luksuznim mediteranskim destinacijama.

Tako staro pravilo „sačekaj septembar i sve će biti jeftinije“ više nije tako jednostavno.

Nije svaki septembarski datum isti

Postoji još jedna zamka.

Istraživanje KAYAK pokazuje da cene mogu značajno da variraju čak i unutar jesenje sezone.

Za putnike koji žele septembarski odmor, raniji termini mogu ponuditi bolje cene avionskih karata, dok se krajem septembra i početkom oktobra na pojedinim rutama cene ponovo povećavaju. Kasni oktobar može ponovo doneti povoljnije ponude.

Zato više nije dovoljno samo pomeriti odmor iz avgusta u septembar.

Potrebno je uporediti konkretne datume, letove i smeštaj.

Septembar ipak ima jednu veliku prednost

Čak i kada ušteda nije onolika koliko su turisti očekivali, septembar ima nešto što je teško staviti u cenovnik.

Manje ekstremne temperature, nešto manje gužve i more koje je posle celog leta i dalje zagrejano.

Zbog toga se tradicionalna granica između glavne i sporedne sezone polako briše.

Jul i avgust više nisu jedini meseci u kojima svi žele na more.

A septembar, koji je nekada bio rezervisan za one koji žele da prođu jeftinije, postaje jedan od najpoželjnijih meseci za putovanje.

Zato, ako ove godine čekate septembar verujući da će cene same od sebe pasti, možda je bolje da prvo proverite ponude.

Jer turisti su, izgleda, otkrili tajnu septembarskog letovanja.

A kada svi otkriju istu tajnu, ona obično prestane da bude toliko jeftina.

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