SUNCE I PAKAO IMAJU NOVI PLAN! RHMZ izdao upozorenje: Vreme u narednom periodu donosi tropske temperature, ali STIŽE I KRATKOTRAJNI ŠOK!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima.
Vetar slab i umeren, promenljivog smera. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša od 32 do 36.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab razvoj oblačnosti. Vetar slab, pretežno istočni.
Najniža temperatura oko 21 stepen, a najviša oko 34 stepena.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
Biće pretežno sunčano i dalje vrlo toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini dana od 32 do 37 stepeni.
Pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, osim u četvrtak, 3. septembra, kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u većem delu zemlje.
RHMZ je objavio upozorenje na visoku temperaturu na području Srbije. Do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra maksimalna temperatura u većini dana biće od 32 do 37 stepeni.
UPOZORENjE RHMZ
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas meteorološko upozorenje za područje Srbije na visoke temperature i sušu, što su ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom.
RHMZ navodi da će u Srbiji do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra maksimalna temperatura u većini dana biti od 32 do 37 stepeni Celzijusa.
Dodaju da će visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.
Takođe, RHMZ je izdao i agrometeorološko upozorenje na poljoprivrednu sušu.
Dugotrajno trajanje suše, u kombinaciji sa visokim temperaturama, dovelo je do kontinuiranog vodnog i toplotnog stresa kod poljoprivrednih kultura, a na brojnim područjima intenzivan stres je već doveo do prinudnog završavanja vegetacionog ciklusa, što je rezultiralo manjom masom zrna i nižim prinosom ratarskih kultura.
Nastavak suše i visokih temperatura predstavlja dodatni rizik za vodni bilans zemljišta, jer se rezerve pristupačne vlage dalje iscrpljuju.
Ovo je od posebnog značaja za višegodišnje zasade i pripremu useva za narednu proizvodnu sezonu, jer produženi nedostatak vode može imati posledice i nakon završetka ovogodišnjeg vegetacionog perioda.
Nedostatak vlage u zemljištu može otežati predsetvenu pripremu i setvu ozimih useva ukoliko se sušni uslovi nastave.
RHMZ poljoprivrednicima preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama.
Osim toga, RHMZ je uputio i hidrološko upozorenje da će vodostaji na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela narednih dana biti ispod niskih plovidbenih nivoa.
Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95 odsto ne obezbeđenosti, odnosno biološkom minimumu.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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