NIZOVI: Dinamovih pet remija

Ivan Dobrilović

24. 10. 2025. u 13:25

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

POBEDE

Arkadag (Turkmenistan 1) 21

Lilestrem (Norveška 2) 14

Kokimbo (Čile 1) 12

C. zvezda (Srbija 1) 10

Den Hag (Holandija 2) 9

TNS (Vels 1) 8

NEREŠENI

Dinamo K. (Ukrajina 1) 5

Erzurum (Turska 2) 4

Ren (Francuska 1) 4

Anderleht II (Belgija 2) 3

Atalanta (Italija 1) 3

Debrecin (Mađarska 1) 3

PORAZI

Adana Demir (Turska 2) 9

Peruđa (Italija 3B) 7

Brage (Švedska 2) 6

Karagumruk (Turska 1) 6

Švajnfurt (Nemačka 3) 6

Ahdud (S. Arabija 1) 5

0-2

Gubio (Italija 3B) 10

Urakan (Argentina 1) 10

Mjalbi (Švedska 1) 8

Stouk (Šampionat) 8

Derbi (Šampionat) 7

Dinamo Mah. (Rusija 1) 6

2-3

Selta (Španija 1) 9

AFC Vimbldon (Engleska L1) 7

Erzurum (Turska 2) 7

Farense (Portugalija 2) 7

Mensfild (Engleska L1) 7

Uši (Švajcarska 2) 7

3+

Adana Demir (Turska 2) 10

Santander (Španija 2) 10

Lilestrem (Norveška 2) 9

Žilina (Slovačka 1) 9

Falkenberg (Švedska 2) 8

Zaglebje L. (Poljska 1) 8

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

