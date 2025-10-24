NIZOVI: Dinamovih pet remija
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Arkadag (Turkmenistan 1) 21
Lilestrem (Norveška 2) 14
Kokimbo (Čile 1) 12
C. zvezda (Srbija 1) 10
Den Hag (Holandija 2) 9
TNS (Vels 1) 8
NEREŠENI
Dinamo K. (Ukrajina 1) 5
Erzurum (Turska 2) 4
Ren (Francuska 1) 4
Anderleht II (Belgija 2) 3
Atalanta (Italija 1) 3
Debrecin (Mađarska 1) 3
PORAZI
Adana Demir (Turska 2) 9
Peruđa (Italija 3B) 7
Brage (Švedska 2) 6
Karagumruk (Turska 1) 6
Švajnfurt (Nemačka 3) 6
Ahdud (S. Arabija 1) 5
0-2
Gubio (Italija 3B) 10
Urakan (Argentina 1) 10
Mjalbi (Švedska 1) 8
Stouk (Šampionat) 8
Derbi (Šampionat) 7
Dinamo Mah. (Rusija 1) 6
2-3
Selta (Španija 1) 9
AFC Vimbldon (Engleska L1) 7
Erzurum (Turska 2) 7
Farense (Portugalija 2) 7
Mensfild (Engleska L1) 7
Uši (Švajcarska 2) 7
3+
Adana Demir (Turska 2) 10
Santander (Španija 2) 10
Lilestrem (Norveška 2) 9
Žilina (Slovačka 1) 9
Falkenberg (Švedska 2) 8
Zaglebje L. (Poljska 1) 8
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
