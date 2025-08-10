KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
JAPAN 1
11.30 Sanfereče Hirošma - Šimicu 1 (sa 1,75 na 1,60)
12.00 Kašiva rejsol - Šonan belmare GG (sa 2,20 na 1,95)
12.00 Tokio - Kašima antlers UG 3+ (sa 2,35 na 2,00)
12.00 Gamba Osaka - Fagijano Okajama UG 3+ (sa 2,60 na 2,05)
ŠKOTSKA 1
13.30 Aberdin - Seltik 2 (sa 1,42 na 1,30)
EREDIVIZIJA
14.30 AZ Alkmar - Groningen 1 (sa 1,55 na 1,40)
