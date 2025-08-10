TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje

Vukašin Miljković

10. 08. 2025. u 10:15

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

Foto: Profimedia

JAPAN 1

11.30 Sanfereče Hirošma - Šimicu 1 (sa 1,75 na 1,60)

12.00 Kašiva rejsol - Šonan belmare GG (sa 2,20 na 1,95)

12.00 Tokio - Kašima antlers UG 3+ (sa 2,35 na 2,00)

12.00 Gamba Osaka - Fagijano Okajama UG 3+ (sa 2,60 na 2,05)

ŠKOTSKA 1

13.30 Aberdin - Seltik 2 (sa 1,42 na 1,30)

EREDIVIZIJA

14.30 AZ Alkmar - Groningen 1 (sa 1,55 na 1,40)

