Tipovi za košarkaše iz NBA lige
Ponuda je bogata, spremili smo vam tri odlična predloga za večeras.
NBA - igrači
2.10 E. Dejvis +19.5 poena (1.58)
4.10 N. Jokić +9.5 asistencija (1.75)
4.10 K. Fleg +23.5 poena (1.91)
Ukupna kvota: 5.28
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
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