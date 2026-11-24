Tri fiksa iz Lige šampiona
Najviše verujemo u ove predloga iz današnjeg programa Lige šampiona.
Liga šampiona
18.45 Bode glimt - LASK 1&|1+&2+ (1.63)
18.45 Galatasaraj - Aston vila 1X&2+ (1.85)
21.00 Fejenord - Porto GG (1.60)
Ukupna kvota: 4.82
Poznato je kakav domaći teren ima Bode glimt, igra daleko bolje na njemu nego u gostima i očekujemo da "žuta horda" to večeras i pokaže.
Galata bi na krilima svojih navijača mogla da namuči Aston vilu, kvota na naš tip je odlična i vredi je probati.
Fejenord i Porto su dva ujednačena tima, domaćim voli da igra ofanzivno, tako da bi trebali da gledamo otvoren, zanimljiv meč i tipujemo bar po jedan gol sa obe strane.
Preporučujemo
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
24. 11. 2026. u 10:41
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
24. 11. 2026. u 10:16
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
24. 11. 2026. u 09:50
Prošao je i naš TIP DANA: Najbolja odbrana lige gostuje ekipi koja dve utakmice zaredom nije primila gol
24. 11. 2026. u 09:26 >> 09:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
"Čuo sam glasove u glavi..." Tajson Fjuri ima šizofreniju
Jedan od najboljih boksera današnjnice, Tajson Fjuri, otkrio je da mu je nakon pobede nad Kličkom 2015. godine i osvajanjea svetske titule dijagnostikovana šizofrenija.
23. 11. 2026. u 12:09
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)