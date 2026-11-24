Najviše verujemo u ove predloga iz današnjeg programa Lige šampiona.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Liga šampiona 18.45 Bode glimt - LASK 1&|1+&2+ (1.63)

18.45 Galatasaraj - Aston vila 1X&2+ (1.85)

21.00 Fejenord - Porto GG (1.60) Ukupna kvota: 4.82

Poznato je kakav domaći teren ima Bode glimt, igra daleko bolje na njemu nego u gostima i očekujemo da "žuta horda" to večeras i pokaže.

Galata bi na krilima svojih navijača mogla da namuči Aston vilu, kvota na naš tip je odlična i vredi je probati.

Fejenord i Porto su dva ujednačena tima, domaćim voli da igra ofanzivno, tako da bi trebali da gledamo otvoren, zanimljiv meč i tipujemo bar po jedan gol sa obe strane.