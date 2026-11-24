"Protiv snažnog protivnika moramo da vratimo svoj DNK" Ćavi Paskval pred meč Dubai - Partizan
Košarkaši Dubaija igraju protiv Partizana u sredu od 17 časova u okviru 14. kola Evrolige. Trener domaćeg tima Ćavi Paskval kao i centar Mafiondu Kabengele izneli su očekivanja pred ovaj duel.
Samo tri dana nakon međusobnog duela u ABA ligi, Dubai i Partizan odmeriće snage i u najelitnijem evropskom takmičenju.
- Posle duple nedelje u kojoj smo ostvarili obe pobede u Evroligi, moramo da nastavimo u istom pravcu protiv veoma ozbiljnog i snažnog protivnika. Ono što moramo da uradimo jeste da vratimo svoj DNK, da se borimo i nastavimo da se borimo za svaki posed, bez obzira na to da li igramo dobro ili loše. Moramo da budemo ekipa koja se bori, a istovremeno da pokušamo da igramo svoju igru, delimo loptu, kontrolišemo izgubljene lopte i skok. Znamo da nas očekuje duga utakmica, ali na njenom kraju moramo da budemo spremni da pobedimo - rekao je Paskval.
Centar Dubaija Mfiondu Kabengele takođe je svestan kvaliteta crno-belih, posebno njihove defanzivne čvrstine.
- Uzbuđen sam. Partizan je dobar tim, posebno u odbrani. Očekuje nas mnogo energije na tribinama, uz nove dresove i posebnu priliku pred pauzu, tako da će biti veoma zanimljivo. Osećam se odlično i veoma sam fokusiran. Igram u određenom ritmu, a Partizan je dobra defanzivna ekipa. Kada nametnu svoj ritam, praktično određuju tok utakmice. Zato će biti važno da odgovorimo fizičkom igrom i brzinom - poručio je Kabengele.
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