SELEKTOR fudbalera Poljske Jan Urban ostaće na čelu nacionalnog tima, saopštio je ovog utorka Fudbalski savez Poljske.

FOTO: Tanjug/AP/Armin Durgut

Predsednik FS Poljske Cezari Kuleša održao je danas sastanak sa Urbanom posle kog je saopštio da selektor ostaje na funkciji uprkos osvajanju samo pet bodova od mogućih 18 u Grupi B4 Lige nacija.

Poljska je ostvarila samo jednu pobedu, nad Rumunijom (6:0), ali je uspela da opstane u B Ligi nacija, što je procenjeno kao uspeh u konkurenciji još i Švedske i Bosne i Hercegovine, koje su okončale na prva dva mesta u grupi.

Urban (64) će tako ostati na klupi za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine u koje Poljska ulazi iz trećeg šešira. Imena rivala Poljska će saznati 6. decembra na žrebu u Belfastu.

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