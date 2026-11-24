Poljaci veruju selektoru: Jan Urban ostaje na klupi reprezentacije
SELEKTOR fudbalera Poljske Jan Urban ostaće na čelu nacionalnog tima, saopštio je ovog utorka Fudbalski savez Poljske.
Predsednik FS Poljske Cezari Kuleša održao je danas sastanak sa Urbanom posle kog je saopštio da selektor ostaje na funkciji uprkos osvajanju samo pet bodova od mogućih 18 u Grupi B4 Lige nacija.
Poljska je ostvarila samo jednu pobedu, nad Rumunijom (6:0), ali je uspela da opstane u B Ligi nacija, što je procenjeno kao uspeh u konkurenciji još i Švedske i Bosne i Hercegovine, koje su okončale na prva dva mesta u grupi.
Urban (64) će tako ostati na klupi za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine u koje Poljska ulazi iz trećeg šešira. Imena rivala Poljska će saznati 6. decembra na žrebu u Belfastu.
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