SNAŽAN oblačni sistem sa Mediterana približava se Srbiji i već u sredu, 25. novembra, doneće kišu, sneg i opasnost od poledice. Najkritičnije će biti na istoku zemlje, naročito u okolini Bora i Majdanpeka, gde se očekuje ledena kiša. Meteorolozi upozoravaju i na jak mraz, uz jutarnje temperature koje će se spuštati do minus osam stepeni.