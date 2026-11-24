SAHRANA VLADIKE IRINEJA BULOVIĆA NAJVEROVATNIJE U PETAK U NOVOM SADU: Očekuje se prisustvo brojnih predstavnika pravoslavnih crkava
KAKO nezvanično saznajemo, sahrana episkopa bačkog Irineja Bulovića biće održana najverovatnije u petak u Novom Sadu,
Očekuje se dolazak velikog broja episkopa i visokih predstavnika pomesnih pravoslavnih crkava iz čitavog pravoslavnog sveta, koji će prisustvovati ispraćaju.
Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je danas, 24. novembra, u 80. godini života, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, nakon teške bolesti.
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