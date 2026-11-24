NAJNOVIJA godišnja anketa "Berlin puls" pokazala je da se većina građana Nemačke sada protivi nastavku vojne pomoći Ukrajini, što predstavlja veliki preokret u odnosu na prethodnu godinu.

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Prema anketi, 53 odsto ispitanika sada odbija dalju vojnu pomoć Ukrajini, što je značajan porast u odnosu na 39 odsto pre godinu dana.

Istovremeno, udeo onih koji i dalje podržavaju nemačku vojnu pomoć Kijevu pao je sa prošlogodišnjih 59 na 46 odsto, prenosi Dojče Vele.

Na pitanje da li odbrana Ukrajine od Rusije štiti i bezbednost Nemačke i Evrope, ispitanici su podeljeni sa 50 odsto se slaže sa tim stavom i 48 odsto ne slaže.

Šest od deset ispitanika (61 odsto) smatra da Nemačka i Evropa ne čine dovoljno kako bi podstakle mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine, a gotovo dve trećine ispitanika odbija normalizaciju odnosa sa Rusijom sve dok traju sukobi.

Istraživanje pokazuje i zabrinutost zbog međunarodnih odnosa, te je dve trećine Nemaca (65 odsto) očekuje porast vojnih sukoba širom sveta, ali i pokazuje želju za većom uzdržanošću u spoljnoj politici.

Oko 48 odsto smatra da bi Nemačka trebala da se više uzdržava kada je reč o međunarodnim krizama, što je pet procenata više nego prošle godine.

Samo 40 odsto podržava snažniji međunarodni angažman, dok većina ispitanika (77 odsto) posebno traži veće diplomatske napore Nemačke.

Najdublja podela je vidljiva po partijskoj liniji, gde najmanje polovina pristalica CDU/CSU kancelara Fridriha Merca, SPD-a, Zelenih i Levice podržava snažniji međunarodni angažman.

Sa druge strane, 84 odsto pristalica Alternative za Nemačku (AfD) želi veću uzdržanost.

Samo 11 odsto njihovih birača podržava vojnu pomoć Ukrajini, dok se 75 odsto zalaže za normalizaciju odnosa sa Rusijom.

(Dojče Vele)