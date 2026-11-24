Dajemo vam predlog četiri para Lige šampiona za danas i za sutra. Kvota na današnji dubl je 2, 49, a na sutrašnji 3, 48 a možete da iskombinujete dvodnevni tiket sa ukupnom kvotom od 8,70

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Galatasaraj je nanizao šest pobeda, uključujući trijumfe nad Štutgartom i Lilom u Ligi šampiona, dok Aston vila pet utakmica zaredom ne zna za pobedu.

Arsenal je dobio svih šest utakmica na svom terenu ove sezone, uz samo dva primljena gola, dok je Borusija već poražena na gostovanju Bode Glimtu.

Liga šampiona Galatasaraj - Aston vila 1X

Arsenal - Borusija Dortmund 1

Inter - Štutgart 1&NG

Sporting - Mančester junajted 1 Ukupna kvota: 8,70

Inter je u prethodne dve utakmice Lige šampiona pobedio bez primljenog gola, a Štutgart na tri od poslednjih pet gostovanja nije zatresao mrežu.

Sporting je dobio tri od četiri utakmice u Ligi šampiona, dok Mančester junajted posle poraza na gostovanjima Komu i Atletiku teško može da očekuje preokret samo zahvaljujući dolasku Maurisija Poketina.