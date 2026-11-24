3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET UTORAK
20.45 Kardif - Preston 3+ (1.43)
20.45 Bredford Siti - Barnsli 3+ (1.50)
21.00 Mančester Siti - Napoli 3+ (1.30)
Kvota: 2.79
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