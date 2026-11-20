Dramatične scene obeležile su MMA turnir u kazahstanskom Šimkentu, gde je uzbekistanski borac Saidžon Julčijev brutalno nokautirao domaćeg takmičara Imangalija Abdikajima, kojem je potom ukazana hitna medicinska pomoć.

FOTO: Instagram/alashpride_international

Dramatične scene obeležile su MMA turnir u kazahstanskom Šimkentu, gde je uzbekistanski borac Saidžon Julčijev brutalno nokautirao domaćeg takmičara Imangalija Abdikajima, kojem je potom ukazana hitna medicinska pomoć.

Borba u najlakšoj kategoriji, održana u okviru turnira „Alaš prajd 136 – Mangu 6“, završena je već u prvoj rundi, posle razornog udarca desnicom koji je Kazahstanca poslao na pod oktagona.

Julčijev je odmah krenuo da dokrajči protivnika i zadao mu još jedan udarac u glavu dok je ležao, posle čega je sudija intervenisao i prekinuo borbu, proglasivši pobedu Uzbekistanca tehničkim nokautom.

Međutim, usledile su zabrinjavajuće scene. Abdikajim nije bio u stanju da odmah napusti borilište, pa su lekari ušli u oktagon i duže vreme mu ukazivali pomoć. Zasad nema zvaničnih informacija o težini povreda niti o njegovom zdravstvenom stanju posle meča.

Julčijev je ovim trijumfom nastavio savršen niz u profesionalnoj karijeri i sada ima tri pobede bez poraza, dok je Abdikajim prvi put poražen, uz učinak od dve pobede i jednog poraza.