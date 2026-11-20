Stravičan nokaut u oktagonu: Hitna pomoć morala da interveniše! (VIDEO)
Dramatične scene obeležile su MMA turnir u kazahstanskom Šimkentu, gde je uzbekistanski borac Saidžon Julčijev brutalno nokautirao domaćeg takmičara Imangalija Abdikajima, kojem je potom ukazana hitna medicinska pomoć.
Dramatične scene obeležile su MMA turnir u kazahstanskom Šimkentu, gde je uzbekistanski borac Saidžon Julčijev brutalno nokautirao domaćeg takmičara Imangalija Abdikajima, kojem je potom ukazana hitna medicinska pomoć.
Borba u najlakšoj kategoriji, održana u okviru turnira „Alaš prajd 136 – Mangu 6“, završena je već u prvoj rundi, posle razornog udarca desnicom koji je Kazahstanca poslao na pod oktagona.
Julčijev je odmah krenuo da dokrajči protivnika i zadao mu još jedan udarac u glavu dok je ležao, posle čega je sudija intervenisao i prekinuo borbu, proglasivši pobedu Uzbekistanca tehničkim nokautom.
Međutim, usledile su zabrinjavajuće scene. Abdikajim nije bio u stanju da odmah napusti borilište, pa su lekari ušli u oktagon i duže vreme mu ukazivali pomoć. Zasad nema zvaničnih informacija o težini povreda niti o njegovom zdravstvenom stanju posle meča.
Julčijev je ovim trijumfom nastavio savršen niz u profesionalnoj karijeri i sada ima tri pobede bez poraza, dok je Abdikajim prvi put poražen, uz učinak od dve pobede i jednog poraza.
Preporučujemo
KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Srbija ide na Evropsko prvenstvo 2028. godine?!
20. 11. 2026. u 11:18
"Orlovi" saznaju rivala u borbi za opstanak u eliti lige nacija
20. 11. 2026. u 11:02
Revolucija u Formuli 1: Vraćaju se V8 motori posle 17 godina!
20. 11. 2026. u 10:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan zove navijače: Besplatno na derbi!
Nakon finansijskog kraha i odlaska velikog broja igrača i trenera Raula Gonzalesa, RK Partizan čeka izuzetno važan duel u ARKUS ligi - protiv Crvene zvezde.
18. 11. 2026. u 16:35
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
"On je poseban igrač!" Nikola Jokić o novom saigraču
Najbolji kšarkaš sveta Nikola Jokić nije krio oduševljenje zbog sjajne partije novog saigrača Demara De Rozana.
19. 11. 2026. u 11:07
Komentari (0)