Vasko da Gama na stadionu „Sao Žanuario“ u Rio de Žaneiru dočekuje Internasional u 35. kolu brazilskog prvenstva.

Credit: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin se bori za plasman u Kopa Sudamerikanu, dok gosti pokušavaju da pobegnu iz opasne zone, pa su bodovi izuzetno važni za oba tima.

Vasko je 11. na tabeli sa 44 boda, a u poslednja dva prvenstvena meča savladao je Atletiko Paranaense sa 3:1 i Šapekoense sa 2:0. Ekipa Pedra Emanuela pokazuje napredak od njegovog dolaska u julu, a na domaćem terenu osvojila je 27 bodova iz 17 utakmica. Iako je nedavno ubedljivo poražena od Flamenga (1:4), pobede u prethodna dva kola donele su joj dodatno samopouzdanje.

Internasional je 16. sa 38 bodova, samo jednim više od timova u zoni ispadanja. U prošlom kolu savladao je Koritibu sa 1:0, pogotkom Alerandra iz penala u sudijskoj nadoknadi, ali gostovanja ostaju njegova velika slabost. Na 17 utakmica van svog stadiona osvojio je svega 15 bodova, a na poslednja četiri gostovanja zabeležio je tri poraza i jedan remi.

Gosti imaju i ozbiljnih kadrovskih problema. Zbog suspenzije izostaje Giljermo Maripan, dok su među povređenima Alan Patrik, Antonio Sanabrija i golman Serhio Roše. I Vasko ima problema sa izostancima, ali je uprkos tome uspeo da veže dve pobede. Bolja forma domaćina, prednost svog terena i slab učinak Internasionala na strani daju nam dovoljno razloga da prednost dodelimo klubu iz Rio de Žaneira.

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