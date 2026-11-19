Do koliko će brojati Katalonke? Servetu se smeši katastrofa
Barselona na stadionu „Kamp nou“ dočekuje švajcarski Servet u petom kolu ženske Lige šampiona.
Katalonke su apsolutni favoriti, a razlika u kvalitetu dva tima toliko je izražena da se nameće pitanje koliko će golova završiti u mreži gošći.
Barselona zauzima drugo mesto na tabeli sa deset bodova, a u dosadašnjem toku takmičenja prosečno postiže čak pet golova po utakmici. U poslednjih pet nastupa Katalonke su postigle 19 pogodaka, uključujući ubedljive pobede nad Kogeom (8:0), Levante Badalonom (4:0) i Madridom (5:1). Iako su u poslednja dva meča remizirale sa Arsenalom i Deportivom, oba puta rezultatom 1:1, njihov napadački potencijal ostaje neupitan.
Servet je na 14. mestu sa tri boda, a njegove utakmice obeležava veliki broj golova. Švajcarkinje su u poslednjih pet nastupa postigle 17 pogodaka, ali su primile osam. U Ligi šampiona prosečno primaju 2,4 gola po meču, što je zabrinjavajući podatak pred gostovanje jednom od najmoćnijih napada Evrope.
Barselona je protiv slabijih rivala već pokazala da ne spušta ritam ni posle ubedljivog vođstva, a ranjiva odbrana Serveta pruža joj priliku za još jednu goleadu. Očekujemo potpunu dominaciju domaćih fudbalerki i pobedu dovoljno ubedljivu da pokrije i visok hendikep od četiri gola.
NAŠ TIP: 1 H(-4,5) (kvota 1,66)
Preporučujemo
"Gospodari grada" su potcenjeni: Ova kvota mora da se odigra
18. 11. 2026. u 13:35
Gosti su u boljoj formi, ali igra na golove je sigurnija opcija
18. 11. 2026. u 13:13
Gosti imaju najgoru odbranu u svojoj ligi, ali ovo je Kup
18. 11. 2026. u 12:41
RUKOMETNI TIKET: Tip vam predlaže mečeve iz Lige šampiona
18. 11. 2026. u 12:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)