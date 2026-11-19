Barselona na stadionu „Kamp nou“ dočekuje švajcarski Servet u petom kolu ženske Lige šampiona.

Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Katalonke su apsolutni favoriti, a razlika u kvalitetu dva tima toliko je izražena da se nameće pitanje koliko će golova završiti u mreži gošći.

Barselona zauzima drugo mesto na tabeli sa deset bodova, a u dosadašnjem toku takmičenja prosečno postiže čak pet golova po utakmici. U poslednjih pet nastupa Katalonke su postigle 19 pogodaka, uključujući ubedljive pobede nad Kogeom (8:0), Levante Badalonom (4:0) i Madridom (5:1). Iako su u poslednja dva meča remizirale sa Arsenalom i Deportivom, oba puta rezultatom 1:1, njihov napadački potencijal ostaje neupitan.

Servet je na 14. mestu sa tri boda, a njegove utakmice obeležava veliki broj golova. Švajcarkinje su u poslednjih pet nastupa postigle 17 pogodaka, ali su primile osam. U Ligi šampiona prosečno primaju 2,4 gola po meču, što je zabrinjavajući podatak pred gostovanje jednom od najmoćnijih napada Evrope.

Barselona je protiv slabijih rivala već pokazala da ne spušta ritam ni posle ubedljivog vođstva, a ranjiva odbrana Serveta pruža joj priliku za još jednu goleadu. Očekujemo potpunu dominaciju domaćih fudbalerki i pobedu dovoljno ubedljivu da pokrije i visok hendikep od četiri gola.

NAŠ TIP: 1 H(-4,5) (kvota 1,66)