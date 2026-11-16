Tipovi za košarkaše iz NBA lige
Ponuda je bogata, spremili smo vam tri odlična predloga za večeras.
NBA - igrači
1.00 D. Mičel +24.5 poena (1.70)
1.00 E. Dejvis +23.5 poena (1.85)
1.30 V.Dž. Edžkomb +12.5 poena (1.79)
Ukupna kvota: 5.63
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
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