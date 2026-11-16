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Tipovi za košarkaše iz NBA lige

В.М.

16. 11. 2026. u 12:33

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Ponuda je bogata, spremili smo vam tri odlična predloga za večeras.

Типови за кошаркаше из НБА лиге

Tanjug/AP Photo/Terrance Williams

NBA - igrači

1.00 D. Mičel +24.5 poena (1.70)
1.00 E. Dejvis +23.5 poena (1.85)
1.30 V.Dž. Edžkomb +12.5 poena (1.79)

Ukupna kvota: 5.63

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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