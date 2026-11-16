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NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

16. 11. 2026. u 12:23

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između ponedeljka i utorka.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Foto Tanjug AP

NBA

01.10 Boston seltiks - Orlando medžik ukupno poena +209.5 (1.65)

01.40 Majami hit - Hjuston rokets ukupno poena +228.5 (1.75)

03.10 Denver nagets - Finiks sans ukupno poena +227.5 (1.85)

Kvota: 5.34

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