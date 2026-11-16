Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

16. 11. 2026. u 10:35

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

VLADIMIR ZIVOJINOVIC / AFP / Profimedia

Ponedeljak

13.00 Grafičar Beograd - Voždovac GG (1.78)
18.00 Štutgart (Ž) - Bajer Leverkuzen (Ž) GG (1.50)
20.45 Nemačka - Holandija GG (1.40)

Ukupna kvota: 3.74

 

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