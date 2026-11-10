TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

10. 11. 2026. u 13:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između utorka i srede.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

NBA

01.40 Njujork niks - Milvoki baks ukupno poena +218.5 (1.75)

03.10 Juta džez - Majami hit ukupno poena +225.5 (1.75)

04.10 Sakramento kings - Orlando medžik ukupno poena +219.5 (1.72)

Ukupna kvota: 5.27

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI JE OVO REALAN BROJ? Objavljen podatak koliko je Rusa poginulo u Ukrajini - hakerski napad otkriva veliku cifru

DA LI JE OVO REALAN BROJ? Objavljen podatak koliko je Rusa poginulo u Ukrajini - hakerski napad otkriva veliku cifru