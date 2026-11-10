NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između utorka i srede.
NBA
01.40 Njujork niks - Milvoki baks ukupno poena +218.5 (1.75)
03.10 Juta džez - Majami hit ukupno poena +225.5 (1.75)
04.10 Sakramento kings - Orlando medžik ukupno poena +219.5 (1.72)
Ukupna kvota: 5.27
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