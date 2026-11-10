Politika

EPILOG SLUČAJA K1: REM obustavio postupak posle izlaganja direktorke kompanije Minacord media

P. Đurđević

10. 11. 2026. u 12:23

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SAVET Regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneo je danas odluku da obustavi postupak protiv TV K1.

ЕПИЛОГ СЛУЧАЈА K1: РЕМ обуставио поступак после излагања директорке компаније Minacord media

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Na sednici REM-a je ocenjeno da je objašnjenje koje je iznela zastupnik K1 TV, direktorka kompanije "Minacord media" Jasmina Bojović, bilo adekvatno, stručno i profesionalno. 

Bojović je na sednici rekla da se prijava odnosila na emisiju "Dobro jutro, Tanjug" i objasnila koncept emisije, ukazujući da je zamišljen kao debatna emisija u kojoj se iznose suprotni stavovi.

Ona je dodala da se to vidi i u izboru voditelja te emisije, a kada je reč o izboru gostiju, istakla je da nije bilo prikrivanja funkcije, već su gosti iznosili svoje lične stavove.

- Gosti su bili dva akademski profilisana profesora, jedan sociolog, jedan ekonomista. Ni u jednom jedinom trenutku voditelji, niti urednici, niti redakcija, niti televizija koja je emitovala nisu stali iza stavova gostiju koje su gosti izneli - navela je ona. Bojović je takođe pročitala delove transkripta emisije.

(Tanjug)

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