Politika

NOVA ODLUKA SAVETA REM-a: Televiziji Prva zabranjeno oglašavanje na jedan dan

В.Н.

10. 11. 2026. u 11:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAVET REM-a doneo je odluku da televiziji Prva zabrani oglašavanja na jedan dan zbog teške povrede zakona u emisiji koja je u međuvremenu skinuta sa programa.

НОВА ОДЛУКА САВЕТА РЕМ-а: Телевизији Прва забрањено оглашавање на један дан

.FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Savet REM-a pokrenuo je postupak protiv TV Prva zbog uvreda koje je voditelj emisije "Dan na dan" Milomir Marić uputio članovima ovog regulatornog tela.

Od Marića se, kako podseća Cenzolovka, moglo čuti da su članovi Saveta REM-a glupi, da za njih treba otvoriti "školu za hendikepirane", a aludirao je i da je Šabić alkoholičar.

Pravni zastupnik TV Prva objasnio je na današnjoj sednici Saveta REM-a da je emisija "Dan na dan" spoljna produkcija koja je skinuta sa programske šeme i pre nego što je regulatorno telo pokrenulo ovaj postupak, piše N1.

Članovi Saveta su ocenili da to jeste olakšavajuća okolnost za emitera, ali budući da je reč o teškoj povredi Zakona i grubim uvredama članova Saveta REM-a, većinom glasova je odlučeno da se televiziji Prve izrekne mera zabrane oglašavanja u trajanju od jedan dan.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI JE OVO REALAN BROJ? Objavljen podatak koliko je Rusa poginulo u Ukrajini - hakerski napad otkriva veliku cifru

DA LI JE OVO REALAN BROJ? Objavljen podatak koliko je Rusa poginulo u Ukrajini - hakerski napad otkriva veliku cifru