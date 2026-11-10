NOVA ODLUKA SAVETA REM-a: Televiziji Prva zabranjeno oglašavanje na jedan dan

SAVET REM-a doneo je odluku da televiziji Prva zabrani oglašavanja na jedan dan zbog teške povrede zakona u emisiji koja je u međuvremenu skinuta sa programa.

.FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Savet REM-a pokrenuo je postupak protiv TV Prva zbog uvreda koje je voditelj emisije "Dan na dan" Milomir Marić uputio članovima ovog regulatornog tela.

Od Marića se, kako podseća Cenzolovka, moglo čuti da su članovi Saveta REM-a glupi, da za njih treba otvoriti "školu za hendikepirane", a aludirao je i da je Šabić alkoholičar.

Pravni zastupnik TV Prva objasnio je na današnjoj sednici Saveta REM-a da je emisija "Dan na dan" spoljna produkcija koja je skinuta sa programske šeme i pre nego što je regulatorno telo pokrenulo ovaj postupak, piše N1.

Članovi Saveta su ocenili da to jeste olakšavajuća okolnost za emitera, ali budući da je reč o teškoj povredi Zakona i grubim uvredama članova Saveta REM-a, većinom glasova je odlučeno da se televiziji Prve izrekne mera zabrane oglašavanja u trajanju od jedan dan.

BONUS VIDEO