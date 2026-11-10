NOVA ODLUKA SAVETA REM-a: Televiziji Prva zabranjeno oglašavanje na jedan dan
SAVET REM-a doneo je odluku da televiziji Prva zabrani oglašavanja na jedan dan zbog teške povrede zakona u emisiji koja je u međuvremenu skinuta sa programa.
Savet REM-a pokrenuo je postupak protiv TV Prva zbog uvreda koje je voditelj emisije "Dan na dan" Milomir Marić uputio članovima ovog regulatornog tela.
Od Marića se, kako podseća Cenzolovka, moglo čuti da su članovi Saveta REM-a glupi, da za njih treba otvoriti "školu za hendikepirane", a aludirao je i da je Šabić alkoholičar.
Pravni zastupnik TV Prva objasnio je na današnjoj sednici Saveta REM-a da je emisija "Dan na dan" spoljna produkcija koja je skinuta sa programske šeme i pre nego što je regulatorno telo pokrenulo ovaj postupak, piše N1.
Članovi Saveta su ocenili da to jeste olakšavajuća okolnost za emitera, ali budući da je reč o teškoj povredi Zakona i grubim uvredama članova Saveta REM-a, većinom glasova je odlučeno da se televiziji Prve izrekne mera zabrane oglašavanja u trajanju od jedan dan.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
SAVET REM-A KAZNIO TV KURIR: Privremena zabrana emitovanja Dnevnika i Vesti
10. 11. 2026. u 11:22
SEDNICA REM-a O INFORMERU Vučićević: Da li je tačno da je u prostorijama predstavnik norveške ambasade? (VIDEO)
10. 11. 2026. u 07:53 >> 12:41
STIGLO REŠENjE REM-A: Od sutra zabrana za Informer TV
09. 11. 2026. u 17:34
"VIDIŠ, VUČIĆU, ŠTA JE DEMOKRATIJA": Vukša Dragović o izjavi Rodoljuba Šabića (VIDEO)
10. 11. 2026. u 00:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)