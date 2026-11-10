"NEĆU SE IZVINJAVATI ZBOG TOGA KO SAM, GDE RADIM I ZA KOGA GLASAM" Gordani Uzelac precrtali ime na interfonu! (FOTO)
NOVINARKA i voditeljka Televizije Pink Gordana Uzelac oglasila se putem društvenih mreža nakon što je njeno prezime precrtano na interfonskoj tabli zgrade.
Ona je na svom Instagram nalogu objavila fotografiju na kojoj se vidi da joj je interfonskoj tabli zgrade, uz oštru poruku u kojoj poručuje da joj niko ne može oduzeti dostojanstvo, pravo na izbor i slobodu da samostalno formira svoje mišljenje.
- Možete da precrtate moje prezime na interfonu, ali ne možete moje dostojanstvo, pravo na izbor i slobodu da mislim svojom glavom. Je li to demokratija za koju se borite? Je li to ta sloboda za koju se borite? Da brišete imena onih koji misle drugačije? – napisala je Uzelac.
Ona je potom poručila da različito mišljenje ne bi smelo da bude razlog za javno obeležavanje ljudi, uz ocenu da takvo ponašanje ne vodi društvo u dobrom pravcu.
- Ako je različito mišljenje razlog za javno obeležavanje ljudi, onda neka je Bog u pomoći ovoj zemlji! Moj glas nije vaša svojina. Moj stav nije na prodaju. A moje prezime nije nešto što možete izbrisati markerom – navela je Uzelac.
Na kraju objave posebno je istakla da neće odustati od svog identiteta i stavova, niti će se pravdati zbog svojih ličnih i profesionalnih izbora:
Ja sam Gordana Uzelac. I neću se izvinjavati zbog toga ko sam, gde radim i za koga glasam!
(Pink)
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