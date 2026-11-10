"NEĆU SE IZVINJAVATI ZBOG TOGA KO SAM, GDE RADIM I ZA KOGA GLASAM" Gordani Uzelac precrtali ime na interfonu! (FOTO)

NOVINARKA i voditeljka Televizije Pink Gordana Uzelac oglasila se putem društvenih mreža nakon što je njeno prezime precrtano na interfonskoj tabli zgrade.

Foto: Andreja Damnjanović

Ona je na svom Instagram nalogu objavila fotografiju na kojoj se vidi da joj je interfonskoj tabli zgrade, uz oštru poruku u kojoj poručuje da joj niko ne može oduzeti dostojanstvo, pravo na izbor i slobodu da samostalno formira svoje mišljenje.

- Možete da precrtate moje prezime na interfonu, ali ne možete moje dostojanstvo, pravo na izbor i slobodu da mislim svojom glavom. Je li to demokratija za koju se borite? Je li to ta sloboda za koju se borite? Da brišete imena onih koji misle drugačije? – napisala je Uzelac.

Foto: Printskrin Instagram/gordanauzelac

Ona je potom poručila da različito mišljenje ne bi smelo da bude razlog za javno obeležavanje ljudi, uz ocenu da takvo ponašanje ne vodi društvo u dobrom pravcu.

- Ako je različito mišljenje razlog za javno obeležavanje ljudi, onda neka je Bog u pomoći ovoj zemlji! Moj glas nije vaša svojina. Moj stav nije na prodaju. A moje prezime nije nešto što možete izbrisati markerom – navela je Uzelac.

Na kraju objave posebno je istakla da neće odustati od svog identiteta i stavova, niti će se pravdati zbog svojih ličnih i profesionalnih izbora:

Ja sam Gordana Uzelac. I neću se izvinjavati zbog toga ko sam, gde radim i za koga glasam!

(Pink)