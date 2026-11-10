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PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope

Немања Пејчић

10. 11. 2026. u 12:33

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NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе

Justin Tang / Zuma Press / Profimedia

Hokej

15.30 Kristal Saratov - Toros Neftekamsk ukupno golova +5.5 (2.35)

17.10 Dinamo Minsk - Avangard Omsk ukupno golova +5.5 (2.40)

Kvota: 5.64

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