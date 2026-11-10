MEGI ZA VOLANOM: Žena koja je 15 godina sanjala da vozi autobus

MAGDALENA Petrović, iz ASP Strele Obrenovac srušila sve predrasude o zanimanju rezervisanom za muškarce

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Petnaest godina zamišljala je sebe za volanom autobusa. Dok su joj drugi govorili da je jedan vozač u kući sasvim dovoljan, ona nije odustajala od svog sna. Danas Magdalena Petrović, putnicima poznatija kao Megi, radi u kompaniji ASP Strela Obrenovac i vozi na linijama 601 i 607 gde svakodnevno prevozi putnike, sluša njihove priče, pomaže kada zatreba. Ova majka četvoro dece i baka tri unuke, dokaz je da za volanom presudnu ulogu nemaju predrasude, već znanje, odgovornost i ljubav prema poslu.

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Petnaest godina do ostvarenja sna

Vožnja autobusa za Magdalenu nije bila slučajan izbor. Godinama je posmatrala vozače i zamišljala sebe u njihovoj ulozi. U njenoj porodici volan je već bio deo svakodnevnice, suprug, njegov brat i snajka takođe voze autobuse. Ipak, kada je saopštila da želi da polaže za ovu kategoriju, nije odmah dobila podršku.

„Suprug, koji je takođe vozač autobusa rekao mi je: „Ne, dosta je jedan vozač u kući“, ali ja nisam odustajala. On je to rekao iz najbolje namere jer zna koliko je to odgovoran i zahtevan posao, ali kako da se pozdravim od nečega što godinama žarko želim“, priseća se naša sagovornica.

Pre nego što je ostvarila svoj san, šest godina radila je u fabrici automobilske industrije u Bariču. Smene, uključujući i noćni rad, bile su deo njene svakodnevnice. Bila je spremna da radi različite poslove, ali ipak je osećala da joj nešto važno nedostaje.

„Ja sam ostvarena žena, porodično, materijalno.. U svakom smislu. Ali uvek mi je ta jedna kockica falila da budem potpuno svoja. To je upravo posao vozača autobusa“, zaključuje Magdalena.

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Prilika se ukazala kada su se stekli uslovi da polaže za autobus. Podršku braće i supruga iskoristila je kao vetar u leđa i upisala auto-školu. Veličina autobusa je nije uplašila, iako ju je iznenadilo što vozilo nema rezervne komande kakve je očekivala. Kada je 27. oktobra prošle godine preuzela vozačku sa kategorijom D, došla je u ASP Strelu Obrenovac sa potrebnom dokumentacijom i zasnovala radni odnos. Najpre je vozila minibus ali želela je da pređe na veliki autobus. Nije sumnjala u sebe, iako je znala da je pred njom posao koji zahteva mnogo koncentracije, strpljenja i odgovornosti.



Prijateljica Jelena, sa kojom se svakodnevno susreće tokom jutarnjih vožnji, među prvima je prepoznala Magdalenin talenat. U želji da se za njenu životu priču čuje, ona je popularnoj instagram stranicu Moj Beograd (@moj_beograd), poslala fotografije uz tekst u kome je opisala Meginu interesantnu životnu priču. Preko noći, objava je imala hiljade sviđanja, komenatara i pozitivnih reakcija.

Prvi ozbiljni izazov bile su joj saobraćajne gužve. Posebno joj je bilo teško tokom novogodišnjih praznika, kada su ulice pune a svaki manevar zahteva dodatni oprez.

„Bezbednost putnika mi je najbitnija, ali naravno i moja bezbednost. U saobraćaju nema prostora za opuštanje, koncentracija mora biti na maksimumu, a pažnja usmerena i na put, i na vozilo, i na ljude koji su mi poverili svoju bezbednost”, objašnjava ona.

Više od vožnje: Ljudi, predsrasude i male svakodnevne priče

Danas Magdalena svoj autobus, kome je simpatično dala nadimak „Kobra“, vozi na trasi linija 601 i 607. Neki su se navikli na ženu za volanom, drugi joj otvoreno pružaju podršku, a ima i onih koji i dalje veruju da ovaj posao nije namenjem ženama.

Jednu situaciju sa samog početka vozačke karijere posebno pamti. Na stanici je čula putnika kako upozorava druge da ne ulaze u autobus kojim upravlja žena.

„Nisam htela da ulazim u raspravu. Njemu sam samo rekla: „Hvala vam na komplimentu gospodine i prijatan dan!“ , priseća se Petrovićeva.

Slične predrasude, kaže, ponekad postoje i među kolegama. Ipak, smatra da je posao vozača isti bez obzira na to da li je za volanom žena ili muškarac. Potrebno je pripremiti vozilo, poštovati procedure, pratiti situaciju u saobraćaju i brinuti o bezbednosti putnika, i to važi za sve vozače, nebitno kog su pola.

Za Magdalenu se odnos prema putnicima ne završava na otvaranju i zatvaranju vrata. Važno joj je da primeti kada je nekome potrebna pomoć, naročito starijim osobama, roditeljima sa decom i ljudima kojima je kretanje otežano.

“U autobus mi je nedavno ušla starija žena oslanjajući se na dve štake. Takve situacije za mene nisu samo deo radnog dana. One su podsetnik da je svaki putnik pre svega čovek kojem ponekad treba malo više vremena i razumevanja. Uvek polazim od sebe, jer imam roditelje koji su stari i koji takođe putuju gradskim prevozom“, objašnjava Magdalena.

Da joj je stalo do putnika, pokazuje i priča o dečaku koji je zaboravio školski ranac u autobusu. U rancu su bile knjige i školski pribor, pa je Magdalena preko interne grupe i dispečera proverila gde se nalazi kolega koji je preuzeo vozilo. Uspela je da pomogne da se ranac vrati dečaku.

Nekoliko dana kasnije, dečak ju je sačekao i zahvalio joj se rečima: „Vi ste najbolji vozač!“

Među najmlađim putnicima Magdalena je poznata i kao Megi. Na šoferšajbni njene „Kobre“ nalazi se i tablica sa tim nadimkom u pink boji, pa je deca prepoznaju i povezuju sa vozilom koje svakodnevno vozi. Za nju su upravo takvi trenuci potvrda da posao nije samo prevesti ljude od jedne do druge stanice, već i učiniti da se osećaju sigurno i dobrodošlo.

Iza osmeha i srdačnosti, međutim, krije se posao koji zahteva stalnu koncentraciju. Umor nije uvek fizički. Odgovornost za putnike i nepredviđene situacije mogu biti iscrpljujuće, zbog čega Magdalena veruje da se ovaj posao ne može raditi samo zbog zarade.

“Istinski verujem da ovaj posao ne može da se radi samo zbog plate. Ovo treba da se iskreno voli”, poručuje.

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Magdalenina mantra „Nikad ne odustajati“

Kada govori o ženama koje bi želele da postanu vozačice autobusa, Magdalena ne komplikuje odgovor. Njena priča je najbolji primer da želja ne mora da ostane samo želja, čak ni kada put do njenog ostvarenja traje godinama.

Za ovaj posao, smatra, nije dovoljno samo umeti da upravljaš velikim vozilom. Vozač svakodnevno susreće različite karaktere i situacije, pa je važno sačuvati prisebnost i onda kada nije sve jednostavno.

„Smatram da sam rođena za taj posao, za vožnju, da vozim autobus. Naravno, još ima prostora da učim i napredujem, jer iskustvo dolazi sa kilometrima. Ali ovo je posao koji treba voleti. Potrebno je znati sa ljudima, biti smiren, ljubazan i kulturan” napominje naša sagovornica.

Za neke je ona žena za volanom autobusa. Za druge je Megi, poznato lice koje ih svakodnevno prevozi, a za sebe je Magdalena - žena koja je petnaest godina čekala da ostvari svoj san i koja danas zna da je pronašla svoje mesto pod suncem.