Frozinone nastavlja sjajan niz efikasnih igara

Frozinone je odlično započeo povratničku sezonu u Seriji A i ima priliku da nastavi sa dobrim rezultatima pobedom nad Lećeom u četvrtak.

FOTO: Tanjug/Andrea Bressanutti/LaPresse via AP

Ekipa Masimilijana Alvinija nadmašila je očekivanja posle promocije, osvojivši 14 bodova u prvih osam kola i postigavši čak 17 golova.

Napadački potencijal domaćina došao je do izražaja u nedeljnom spektaklu i remiju 4:4 na gostovanju Atalanti, čemu je prethodila još jedna utakmica sa četiri gola protiv Sasuola. Frozinone je posebno ubedljiv na stadionu Benito Stirpe, gde je ove sezone izgubio samo dva boda, pa sa dosta samopouzdanja dočekuje posrnuli Leće.

Gosti su imali promenljive rezultate na početku sezone i izgubili su pet od osam prvenstvenih utakmica, uključujući i nedeljni poraz od Juventusa rezultatom 0:2 na domaćem terenu.

Leće je imao problema i sa odbranom na početku utakmica, što bi moglo skupo da ga košta protiv ekipe Frozinonea koja često od samog starta nameće visok ritam.

Domaćin ima razloga da veruje u nova tri boda, ali slabosti u odbrani ostavljaju prostor gostima da zatresu mrežu. Zbog toga se čini da je opklada da će oba tima postići gol dobra opcija.

NAŠ TIP: 1&GG (kvota 2,77)