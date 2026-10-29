GRAD U RUŠEVINAMA PUN NATO MINA: Ruski demineri ušli u osinjak, zatekli apokalipsu
PREMA navodima inženjerijskih i pionirskih jedinica koje deluju u Oleškiju, većina eksplozivnih sredstava i mina u tom gradu je strane proizvodnje.
Neprijatelj ih je razbacao ili postavio koristeći dronove. Većina ovih ubojnih sredstava opremljena je mehanizmima koji onemogućavaju njihovo uklanjanje, pa se stoga ne mogu deaktivirati na uobičajen način. Takve mine se uništavaju na licu mesta, upotrebom eksplozivnog punjenja.
„Angažovane su četiri grupe – pripadnici 18. armije i 98. divizije. Gustina mina na ovom području je veoma velika. Većina ubojnih sredstava je strane proizvodnje. Mi ih pronalazimo i uništavamo na licu mesta. Napredujemo dalje“, izjavio je komandir inženjerijske čete, čiji je pozivni znak „Bars“.
Inženjerijske jedinice vrše izviđanje i čišćenje terena, pri čemu posebnu pažnju posvećuju ivicama puteva. To je od ključnog značaja za dopremanje humanitarne pomoći i evakuaciju civila.
„Glavni cilj je uklanjanje eksplozivnih sredstava sa puteva kako bi konvoj sa humanitarnom pomoći mogao da prođe. U tu svrhu formirani su timovi za deminiranje. Oni se kreću duž ivica puteva, pregledaju bankine, pronalaze eksplozivna sredstva i obeležavaju ih. Do sada je pronađeno na desetine neeksplodiranih dronova, kao i ostataka eksplozivnih sredstava NATO proizvodnje“, rekao je komandir inženjerijskog voda, sa pozivnim znakom „Tatarin“.
Jedno od ubojnih sredstava zapadne proizvodnje pronađeno je u blizini obilaznice koja vodi ka gradu. Sudeći po oznaci „HE 60MA“ na telu projektila, reč je o mini namenjenoj za upotrebu u minobacačima kalibra 60 mm, koji su u skladu sa NATO standardima. Pirotehničari ističu da ovakvi predmeti predstavljaju posebnu opasnost za civile, jer mogu eksplodirati i pri najmanjem dodiru.
Pirotehničari rade bez prestanka kako bi ispoštovali predviđene rokove. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov najavio je juče skori početak humanitarne misije u Oleškiju. Prema njegovim rečima, to će se dogoditi u narednim danima. Moskva očekuje da će operacija proteći mirno i bez provokacija sa ukrajinske strane. Peskov je naglasio da se prekid vatre u Oleškiju za sada poštuje.
Podsećanja radi, privremeni prekid vatre u Hersonskoj oblasti i u Oleškiju najavljen je 23. oktobra. Primirje će biti na snazi od 27. oktobra u 04.00 časa po moskovskom vremenu, pa sve do 1. novembra u 22.59 časova po moskovskom vremenu.
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