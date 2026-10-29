I Virtuosi Italiani, Alberto Martini i Paolo Pollastri 28. novembra na Kolarcu

JEDAN od renomiranih italijanskih kamernih ansambala, I Virtuosi Italiani, nastupiće 28. novembra 2026. godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu, na koncertu pod nazivom „Ekstravagancije i ludosti – Veče italijanske muzike“.

Foto: Privatna arhiva

Publiku očekuje veče posvećeno raskoši, virtuoznosti i izražajnosti italijanske muzičke tradicije, kroz dela velikih majstora koja i danas osvajaju publiku širom sveta. U središtu programa biće čuvena Vivaldijeva Četiri godišnja doba, jedno od najprepoznatljivijih dela barokne muzike, čija živopisna muzička slika prirode, emocija i smene godišnjih doba predstavlja jedinstven spoj umetničke imaginacije i instrumentalne virtuoznosti.

Ansambl I Virtuosi Italiani predvodi Alberto Martini, koncertmajstor, umetnički direktor i prvi violinista ansambla, čije je umetničko vođstvo značajno doprinelo njegovom međunarodnom ugledu. Kao solista na oboi nastupiće Paolo Pollastri, istaknuti italijanski oboista, čije će izvođenje dodatno obogatiti zvučnu paletu večeri.

Osnovan sa ciljem negovanja i predstavljanja bogatstva italijanske muzičke baštine, ansambl I Virtuosi Italiani izgradio je prepoznatljivu međunarodnu karijeru, nastupajući na značajnim koncertnim podijumima i ostvarujući brojne diskografske projekte. Njihova izdanja obuhvataju saradnje sa uglednim međunarodnim izdavačkim kućama, među kojima su Deutsche Grammophon i Warner Classics.

Naziv koncerta „Ekstravagancije i ludosti“ upućuje na razigrani, temperamentni i virtuozni duh italijanske muzike – na slobodu izraza, neočekivane muzičke obrte i strast koja vekovima inspiriše kompozitore i izvođače. Ovaj program pruža priliku beogradskoj publici da doživi susret vrhunskog izvođačkog umeća i muzičke tradicije koja je oblikovala evropsku umetničku scenu.

Koncert organizuju Internacionalna operska fondacija i Verdi Opera, sa ciljem predstavljanja istaknutih međunarodnih umetnika i razvoja kulturne saradnje kroz muziku.