Košarka

Selektor Srbije u centru skandala, i to zbog Hrvata: Naći ćemo se jedan na jedan...

М.М.

29. 10. 2026. u 15:11

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Žestoke optužbe na račun Alimpijevića

Селектор Србије у центру скандала, и то због Хрвата: Наћи ћемо се један на један...

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dušan Alimpijević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, našao se u središtu velikog incidenta u Istanbulu, nakon što ga je turski novinar Fatih Ozen javno optužio za teške uvrede, unošenje u lice i otvorene pretnje posle utakmice Bešiktaša.

Ozen se oglasio dužim saopštenjem na društvenoj mreži „X“, gde je detaljno opisao navodan neprijatan sukob sa Alimpijevićem koji se, prema njegovim rečima, dogodio odmah po završetku konferencije za medije.

Prema tvrdnjama turskog predstavnika sedme sile, Alimpijević mu je prišao i pitao ga:

- Da li govoriš engleski? - a zatim je usledio haos na putu ka izlazu iz sale, i to pred dvadesetak svedoka:

Kada smo se našli licem u lice, Alimpijević je upotrebio psovku: „motherfcker“. Ne želim da sudim da li je to uputio direktno meni ili je samo tako iskazivao bes, ali s obzirom na to da smo stajali jedan naspram drugog, prirodno je da sam to shvatio lično. Čak i da je reč o frustraciji, morao je da bira reči u komunikaciji sa novinarom – naveo je Ozen.

Kako ističe turski novinar, povod za bes srpskog stručnjaka bile su kritike koje je Ozen ranije na društvenim mrežama upućivao na račun hrvatskog centra u redovima Bešiktaša, Ante Žižića.

Pokazao je prstom ka svlačionici i zahtevao da odem tamo i u lice kažem Žižiću sve što sam pisao o njemu. Odgovorio sam da moram na javni prevoz i da nemam vremena, te sam ga upitao da li misli na objave od danas. Rekao mi je: „Generalno, tvoje objave nisu kritike, već provokacije.“

Najozbiljniji deo optužbi odnosi se na navodne otvorene pretnje fizičkim obračunom.

Na kraju razgovora mi je zapretio: „Naći ću se s tobom negde jedan na jedan, bez ovih ljudi ovde!“ Sve vreme je gestikulirao i mahao mi prstom ispred lica. Svemu tome svedočilo je oko 15–20 novinara i zaposlenih u klubu – tvrdi Ozen.

On je na kraju dodao da poštuje rad srpskog trenera i da navija za Bešiktaš, ali da je ovakvo ponašanje nedopustivo:

Ako smatra da su moje kritike nepravedne, uvek sam spreman na razgovor i suočavanje. Ali mesto za to nisu pretnje, uvrede i fizičko zastrašivanje. Zvanično i u pisanoj formi podneću prijavu klubu protiv Dušana Alimpijevića – zaključio je turski novinar.

Iz tabora Bešiktaša i od strane srpskog trenera za sada nema zvanične reakcije povodom ovih optužbi.

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