Selektor Srbije u centru skandala, i to zbog Hrvata: Naći ćemo se jedan na jedan...

Žestoke optužbe na račun Alimpijevića

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Dušan Alimpijević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, našao se u središtu velikog incidenta u Istanbulu, nakon što ga je turski novinar Fatih Ozen javno optužio za teške uvrede, unošenje u lice i otvorene pretnje posle utakmice Bešiktaša.

Ozen se oglasio dužim saopštenjem na društvenoj mreži „X“, gde je detaljno opisao navodan neprijatan sukob sa Alimpijevićem koji se, prema njegovim rečima, dogodio odmah po završetku konferencije za medije.

Prema tvrdnjama turskog predstavnika sedme sile, Alimpijević mu je prišao i pitao ga:

- Da li govoriš engleski? - a zatim je usledio haos na putu ka izlazu iz sale, i to pred dvadesetak svedoka:

– Kada smo se našli licem u lice, Alimpijević je upotrebio psovku: „motherfcker“. Ne želim da sudim da li je to uputio direktno meni ili je samo tako iskazivao bes, ali s obzirom na to da smo stajali jedan naspram drugog, prirodno je da sam to shvatio lično. Čak i da je reč o frustraciji, morao je da bira reči u komunikaciji sa novinarom – naveo je Ozen.

Kako ističe turski novinar, povod za bes srpskog stručnjaka bile su kritike koje je Ozen ranije na društvenim mrežama upućivao na račun hrvatskog centra u redovima Bešiktaša, Ante Žižića.

– Pokazao je prstom ka svlačionici i zahtevao da odem tamo i u lice kažem Žižiću sve što sam pisao o njemu. Odgovorio sam da moram na javni prevoz i da nemam vremena, te sam ga upitao da li misli na objave od danas. Rekao mi je: „Generalno, tvoje objave nisu kritike, već provokacije.“

Beşiktaş-Olympiakos maçının ardından düzenlenen basın toplantısının sona ermesiyle Beşiktaş Başantrenörü Dušan Alimpijević bana doğru yönelerek, “İngilizce biliyor musun?” diye sordu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken birlikte basın toplantısı odasının kapısına çıktık. O sırada yanımızda bir kulüp personeli ve basın mensubu bir arkadaşım da bulunuyordu. Yüz yüze geldiğimiz sırada Alimpijević, “m*therf*cker” ifadesini kullandı. Bu kelimeyi doğrudan bana mı söylediği, yoksa yaşadığı öfkeyi ifade etmek amacıyla mı kullandığı konusunda kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Ancak konuşmanın bağlamı ve yüz yüze olmamız nedeniyle ifadeyi doğal olarak üzerime alındım. Bir sitem veya öfke ifadesi olarak kullanılmış olsa dahi bir basın mensubuyla kurulan iletişimde daha doğru kelimelerin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ardından soyunma odasını işaret ederek sosyal medya paylaşımlarımda Ante Zizic hakkında yazdıklarımı oyuncunun yüzüne söylememi istedi. Toplu taşımayla eve dönmem gerektiğini ve bu nedenle vaktimin olmadığını belirttim. Kendisine, “Bugün mü paylaştım?” diye sorduğumda, “Genel olarak.” cevabını verdi. Devamında paylaşımlarımın eleştiri değil, provokasyon amacı taşıdığını söyledi. Konuşmanın sonunda, “İçerideki insanların olmadığı bir yerde seninle bire bir görüşeceğim.” şeklinde tehditkâr bir ifade kullandı. Bu sırada saniyelerce parmağını sallayarak konuşmayı sürdürdü. Yaşananlara yaklaşık 15-20 basın mensubu ve kulüp çalışanı şahit oldu. Dušan Alimpijević’e buradaki bazı hesapların yaptığı sosyal medya paylaşımlarını düzenli biçimde aktaran ve bu insanların Alimpijević tarafından nefretle karşılanmasına sebep olan asistan koçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Eleştirel paylaşımlara katılmamak başka, bir basın mensubuyla bu üslupla iletişim kurmak başka bir şeydir. Eleştirilerimizde yanlış veya haksız bulduğu noktalar varsa bunları konuşmaya, kendisini dinlemeye ve gerektiğinde yüzleşmeye her zaman hazırım. Fakat bunun yeri tehditkâr ifadeler, hakaret olarak algılanabilecek kelimeler ve fiziksel baskı hissi yaratan tavırlar değildir. Dušan Alimpijević’i uzun yıllardır seven ve destekleyen bir Beşiktaş taraftarıyım. Aynı zamanda görevini yapmaya çalışan bir basın mensubuyum. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından yaşanan gerginliğin, Beşiktaş için emek veren insanlara bu şekilde yansıtılması beni gerçekten çok üzdü. Takdiri Büyük Beşiktaş taraftarına bırakıyorum. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübüne yazılı ve resmî bir şekilde şikâyetimi bildireceğim. Saygılarımla. — fatih özen (@fatih_zen) October 28, 2026

Najozbiljniji deo optužbi odnosi se na navodne otvorene pretnje fizičkim obračunom.

– Na kraju razgovora mi je zapretio: „Naći ću se s tobom negde jedan na jedan, bez ovih ljudi ovde!“ Sve vreme je gestikulirao i mahao mi prstom ispred lica. Svemu tome svedočilo je oko 15–20 novinara i zaposlenih u klubu – tvrdi Ozen.

On je na kraju dodao da poštuje rad srpskog trenera i da navija za Bešiktaš, ali da je ovakvo ponašanje nedopustivo:

– Ako smatra da su moje kritike nepravedne, uvek sam spreman na razgovor i suočavanje. Ali mesto za to nisu pretnje, uvrede i fizičko zastrašivanje. Zvanično i u pisanoj formi podneću prijavu klubu protiv Dušana Alimpijevića – zaključio je turski novinar.

Iz tabora Bešiktaša i od strane srpskog trenera za sada nema zvanične reakcije povodom ovih optužbi.