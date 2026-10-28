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Tip predlaže Evroligu

В.М.

28. 10. 2026. u 09:33

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PONUDA je danas veoma solidna, izdvojili smo vam nekoliko predloga.

Тип предлаже Евролигу

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Evroliga

19.00 Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes ukupno poena +167.5 (1.58)
20.00 Lion - Partizan 2&+167.5 (3.60)
20.30 Virtus Bolonja - Žalgiris Kaunas 2 (2.05)

Ukupna kvota: 11.66

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