Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

26. 10. 2026. u 11:06

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Rafal Baranski / Zuma Press / Profimedia

Ponedeljak

18.00 AEK Larnaka - Omonija X (3.35)

19.05 Orebro - Falkenberg X (3.30)

Ukupna kvota: 11.06

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