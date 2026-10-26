BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Ponedeljak
18.00 AEK Larnaka - Omonija X (3.35)
19.05 Orebro - Falkenberg X (3.30)
Ukupna kvota: 11.06
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