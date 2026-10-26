Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

26. 10. 2026. u 09:07

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

ronstik / Alamy / Profimedia

Ponedeljak

17.00 Transinvest 2 - Šljauljaj 2 |2+ (1.75)

19.30 Fenerbahče - Galatasaraj |2+ (2.15)

Ukupna kvota: 3.76

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