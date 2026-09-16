POČEO TREĆI UPISNI ROK NA UNIVERZITETU U BEOGRADU: Na ovim fakultetima je ostalo najviše mesta

NA fakultetima u sastavu Univerziteta u Beogradu danas je zvanično počeo treći upisni rok, prijavljivanjem kandidata.

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Mnogi fakulteti počeli su i ranije, početkom nedelje, sa onlajn prijavama kandidata. Za treći upisni rok na svim fakultetima u Beogradu ostala su slobodna 2.952 mesta i to 1.707 budžetskih i 1.245 samofinansirajućih.

Protektor za nastavu Univerziteta u Beogradu Dejan Filipović kaže za RT Balkan da je u drugom upisnom roku upisan 751 student, što je slično kao i prošle godine u drugom upisnom roku.

- Upisana su 292 studenta na budžet i 459 na samofinansiranje. To je sličan broj kao i prošle godine kada je upisan 761 student. Za treći upisni rok na svim fakultetima (31) ostalo je 2.952 mesta i to 1.707 na budžet i 1.245 na samofinansiranje - rekao je on.

Za sve koji nisu uspeli da se upišu u junu, kada je bio prvi upisni rok, ali ni u septembru, kada je bio drugi, šansu imaju ovih dana. Najviše slobodnih mesta ostalo je na Poljoprivrednom, Rudarsko- geološkom, Tehnološkom u Boru, Filološkom fakultetu.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu ostalo je ukupno 459 mesta i to 353 budžetska i 106 samofinansirajućih. Prijavljivanje kod njih za treći upisni rok počelo je danas i trajaće do sutra, dok je prijemni zakazan za 18. septembar. Na Šumarskom je ostalo 161 slobodno mesti i to 84 budžetska i 77 samofinansirajućih.

Na ETF-u u Beogradu ostalo samo 10 samofinansirajućih mesta na smeru softversko inženjerstvo. Kod njih se prijava obavlja elektronskim putem, počela je u ponedeljak i traje do sutra. Prijemni organizuju u ponedeljak, 21. septembra.

Na Geografskom fakultetu ostalo je oko 100 slobodnih mesta na svim studijskim programima. Prijava kandidata počela je danas, dok prijemni organizuju u petak, 18. septembra.

- Slobodnih mesta ima na svim smerovima. Nemamo više budžetskih mesta na studijskim programima Prostorno planiranje i Turizmologija. Najviše slobodnih mesta ostalo je Demografiji - kaže za RT Balkan dekan Geografskog fakulteta prof. Vladimir Šećerov.

Preliminarne rang-liste u trećem roku biće objavljene najkasnije 22. septembra, a konačne rang-liste fakulteta i Univerziteta do 25. septembra. Nova akademska godina počinje 1. oktobra.

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