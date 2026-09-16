Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

16. 09. 2026. u 09:07

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

VLADIMIR ZIVOJINOVIC / AFP / Profimedia

Sreda

15.00 Šent Mihalji (Ž) - Ferencvaroš (Ž) 3+ (1.47)

18.00 Auda - Ogre junajted 1 (1.34)

18.00 Voždovac - Jedinstvo Ub |1+&2+ (1.55)

Kvota: 3.05

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