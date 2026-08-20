KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz hokeja, fudbala i košarke.
Četvrtak
18.00 Modo - Skeleftea 2 (1.30)
20.30 Panatinaikos - Hradec Kralove 1 (1.50)
04.30 Panteras - Santos 1 (1.32)
Kvota: 2.57
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