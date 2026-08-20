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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

20. 08. 2026. u 09:58

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ZA danas smo vam spremili predloge iz hokeja, fudbala i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Depositphotos/ vverve

Četvrtak

18.00 Modo - Skeleftea 2 (1.30)

20.30 Panatinaikos - Hradec Kralove 1 (1.50)

04.30 Panteras - Santos 1 (1.32)

Kvota: 2.57

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