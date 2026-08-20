"SVEMIRSKI ZID" ZAKLJUČAVA ARENU: Srbija i Francuska večeras će da daju manje poena nego što iko očekuje!

Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20 časova u krcatoj „Beogradskoj areni“ igra spektakularan prijateljski meč protiv selekcije Francuske.

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Iako susret ima prefiks pripremnog pred predstojeći avgustovski prozor FIBA kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, ovaj duel nosi težinu finala velikog takmičenja i privlači ogromnu pažnju svetske košarkaške i kladioničarske javnosti. Za obe ekipe ovo je prva i ključna provera u ovom ciklusu, a Beograd će biti centar planetarne košarke.

Glavna priča večeri biće istorijski obračun u reketu – Nikola Jokić protiv Viktora Vembanjame. Trostruki NBA MVP sa jedne strane i zvanično najbolji defanzivac najjače lige sveta sa druge, ukrstiće koplja pred beogradskom publikom. Selektor „Orlova“ Dušan Alimpijević imaće ozbiljan zadatak da ukomponuje tim, s obzirom na to da je Srbija u ovom prozoru drastično oslabljena na spoljnim pozicijama.

Kapiten Bogdan Bogdanović i Vasilije Micić nisu dobili dozvole svojih NBA klubova, dok na spisku zbog povreda nema Filipa Petruševa, Nikole Topića i Bogoljuba Markovića. Ipak, oko Jokića se nalazi proverena i agresivna evroligaška posada predvođena Aleksom Avramovićem, Markom Gudurićem, Nikolom Milutinovim i Nikolom Jovićem, a tim će večeras premijerno istrčati u potpuno novoj garnituri Nike dresova.

Sa druge strane, Francuzi stižu u izuzetno snažnom sastavu koji predvodi upravo „Vembi“, kome je ovo prva utakmica za nacionalni tim još od olimpijskog finala u Parizu. Društvo pod košem će mu praviti neprelazni Rudi Gober, dok spoljnu liniju pune prekaljeni asovi poput Evana Furnijea i Silvana Franciska.

Novi selektor Francuske, Frederik Fotu, svesno je odmorio Geršona Jabuselea i Timotija Luvavu-Kabaroa za ovaj meč kako bi testirao dubinu rostera, što Dancima i ostalim rivalima u nastavku leta šalje jasnu poruku o snazi „Trikolora“. Tradicija je, međutim, na strani domaćina – Srbija je u poslednjem međusobnom prijateljskom meču u Lionu slavila sa 79:67, a vreli parket Arene retko kada prašta greške gostima.

S obzirom na to da se radi o prvoj zvaničnoj proveri pred domaćom publikom, motiv kod Jokića i ekipe biće ogroman, ali defanzivni bedem Francuske postavljen je izuzetno visoko. Francuska sa dva elitna NBA blokera igra brutalnu odbranu i kontroliše skok. Sa druge strane, Alimpijevićeva Srbija insistira na čvrstom pritisku na loptu. Istorijski gledano, rani pripremni mečevi ovih rivala retko budu na veliki broj poena.

NAŠ TIP: Manje od 170.5 poena na meču (1.85)