"SVEMIRSKI ZID" ZAKLJUČAVA ARENU: Srbija i Francuska večeras će da daju manje poena nego što iko očekuje!
Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20 časova u krcatoj „Beogradskoj areni“ igra spektakularan prijateljski meč protiv selekcije Francuske.
Iako susret ima prefiks pripremnog pred predstojeći avgustovski prozor FIBA kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, ovaj duel nosi težinu finala velikog takmičenja i privlači ogromnu pažnju svetske košarkaške i kladioničarske javnosti. Za obe ekipe ovo je prva i ključna provera u ovom ciklusu, a Beograd će biti centar planetarne košarke.
Glavna priča večeri biće istorijski obračun u reketu – Nikola Jokić protiv Viktora Vembanjame. Trostruki NBA MVP sa jedne strane i zvanično najbolji defanzivac najjače lige sveta sa druge, ukrstiće koplja pred beogradskom publikom. Selektor „Orlova“ Dušan Alimpijević imaće ozbiljan zadatak da ukomponuje tim, s obzirom na to da je Srbija u ovom prozoru drastično oslabljena na spoljnim pozicijama.
Kapiten Bogdan Bogdanović i Vasilije Micić nisu dobili dozvole svojih NBA klubova, dok na spisku zbog povreda nema Filipa Petruševa, Nikole Topića i Bogoljuba Markovića. Ipak, oko Jokića se nalazi proverena i agresivna evroligaška posada predvođena Aleksom Avramovićem, Markom Gudurićem, Nikolom Milutinovim i Nikolom Jovićem, a tim će večeras premijerno istrčati u potpuno novoj garnituri Nike dresova.
Sa druge strane, Francuzi stižu u izuzetno snažnom sastavu koji predvodi upravo „Vembi“, kome je ovo prva utakmica za nacionalni tim još od olimpijskog finala u Parizu. Društvo pod košem će mu praviti neprelazni Rudi Gober, dok spoljnu liniju pune prekaljeni asovi poput Evana Furnijea i Silvana Franciska.
Novi selektor Francuske, Frederik Fotu, svesno je odmorio Geršona Jabuselea i Timotija Luvavu-Kabaroa za ovaj meč kako bi testirao dubinu rostera, što Dancima i ostalim rivalima u nastavku leta šalje jasnu poruku o snazi „Trikolora“. Tradicija je, međutim, na strani domaćina – Srbija je u poslednjem međusobnom prijateljskom meču u Lionu slavila sa 79:67, a vreli parket Arene retko kada prašta greške gostima.
S obzirom na to da se radi o prvoj zvaničnoj proveri pred domaćom publikom, motiv kod Jokića i ekipe biće ogroman, ali defanzivni bedem Francuske postavljen je izuzetno visoko. Francuska sa dva elitna NBA blokera igra brutalnu odbranu i kontroliše skok. Sa druge strane, Alimpijevićeva Srbija insistira na čvrstom pritisku na loptu. Istorijski gledano, rani pripremni mečevi ovih rivala retko budu na veliki broj poena.
NAŠ TIP: Manje od 170.5 poena na meču (1.85)
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