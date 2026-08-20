HET-TRIK OSTVAREN, IDEMO PO POKER! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
14.00 FK Talin - Nome junajted U21 |2+ (1.75)
16.15 Al Vakra - Katar SC |2+ (2.38)
Ukupna kvota: 4.17
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