Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

20. 08. 2026. u 09:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Četvrtak

18.00 Rozenborg (ž) - Lin (ž) 1 (1.42)

18.30 Al Rajan - Lusail SC 1 (1.29)

21.00 Hetafe - Partizan 1 (1.37)

Kvota: 2.51

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
(NE)MOGUĆA MISIJA ZA PARTIZAN: Izvući pozitivan rezultat protiv Hetafea pred revanš u Beogradu

(NE)MOGUĆA MISIJA ZA PARTIZAN: Izvući pozitivan rezultat protiv Hetafea pred revanš u Beogradu