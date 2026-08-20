LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Četvrtak
18.00 Rozenborg (ž) - Lin (ž) 1 (1.42)
18.30 Al Rajan - Lusail SC 1 (1.29)
21.00 Hetafe - Partizan 1 (1.37)
Kvota: 2.51
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