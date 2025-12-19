PARTIZAN I ŽALGIRIS DOŽIVELI DEBAKL PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Crno-beli na teškom gostovanju

KOŠARKAŠI Žalgirisa će u 17. kolu Evrolige ugostiti Partizan.

Crno-beli su imali niz od četiri pobede, ali on je pre dva dana prekinut. Poraženi su na svom terenu od Virtusa rezultatom 68:86.

Ocokoljićevi puleni su igrali solidno u prvom poluvremenu, bili su u rezultatskom egalu, ali su se u nastavku u potpunosi raspali.

Katastrofalni su bili u napadu, dok je odbrana bila daleko ispod evroligaškog nivoa.

Najefikasniji u poraženom taboru bio je Sterling Brauns a 15 pogodaka, Dvejn Vašington je ubacio 14, do je Brundo Fernando dodao 10.

Žalgiris je takođe pretrpeo ubedljiv poraz na svom parketu, bolji od njih bio je Anadolu Efes rezultatom 64:87.

Verujemo da će litvanski predstavnik danas ofanzivno biti na visini zadatka.

NAŠ TIP: +85,5 (kvota 1,95)

