TIP ostali sportovi

PARTIZAN I ŽALGIRIS DOŽIVELI DEBAKL PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Crno-beli na teškom gostovanju

Marko Milosavljević

19. 12. 2025. u 08:15

KOŠARKAŠI Žalgirisa će u 17. kolu Evrolige ugostiti Partizan.

ПАРТИЗАН И ЖАЛГИРИС ДОЖИВЕЛИ ДЕБАКЛ ПРЕД СВОЈИМ НАВИЈАЧИМА: Црно-бели на тешком гостовању

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Crno-beli su imali niz od četiri pobede, ali on je pre dva dana prekinut. Poraženi su na svom terenu od Virtusa rezultatom 68:86.

Ocokoljićevi puleni su igrali solidno u prvom poluvremenu, bili su u rezultatskom egalu, ali su se u nastavku u potpunosi raspali.

Katastrofalni su bili u napadu, dok je odbrana bila daleko ispod evroligaškog nivoa.

Najefikasniji u poraženom taboru bio je Sterling Brauns a 15 pogodaka, Dvejn Vašington je ubacio 14, do je Brundo Fernando dodao 10.

Žalgiris je takođe pretrpeo ubedljiv poraz na svom parketu, bolji od njih bio je Anadolu Efes rezultatom 64:87.

Verujemo da će litvanski predstavnik danas ofanzivno biti na visini zadatka.

NAŠ TIP: +85,5 (kvota 1,95)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA
Panorama

0 0

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA

JEDNA od najpoznatijih prirodnih atrakcija na svetu, Velika plava rupa uz obalu Belizea, odavno je simbol prirodne lepote i magnet za turiste i ronioce. Ipak, najnovija naučna analiza njenog dna otkriva zabrinjavajući trend: učestalost i jačina tropskih oluja i uragana u narednim decenijama mogli bi biti znatno veći nego ikada pre. Podaci prikupljeni sa dna ove morske vrtače pružaju naučnicima novi uvid u dugoročne klimatske promene.

19. 12. 2025. u 14:31

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete