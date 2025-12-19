Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

19. 12. 2025. u 08:57

ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

FOTO: Tanjug/AP

Petak

20.00 Bolonja - Inter 1 (5,25)

20.30 Dortmund - Menhengladbah 4+ (2,30)
20.45 Šarlroa - Genk 1 (2,92)

Ukupna kvota: 35,25

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA
Panorama

0 0

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA

JEDNA od najpoznatijih prirodnih atrakcija na svetu, Velika plava rupa uz obalu Belizea, odavno je simbol prirodne lepote i magnet za turiste i ronioce. Ipak, najnovija naučna analiza njenog dna otkriva zabrinjavajući trend: učestalost i jačina tropskih oluja i uragana u narednim decenijama mogli bi biti znatno veći nego ikada pre. Podaci prikupljeni sa dna ove morske vrtače pružaju naučnicima novi uvid u dugoročne klimatske promene.

19. 12. 2025. u 14:31

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika

SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika