VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Petak
20.00 Bolonja - Inter 1 (5,25)
20.45 Šarlroa - Genk 1 (2,92)
Ukupna kvota: 35,25
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI 3+ TIKET: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
19. 12. 2025. u 07:26 >> 08:15
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
19. 12. 2025. u 08:49
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
19. 12. 2025. u 08:36
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
19. 12. 2025. u 08:27
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)