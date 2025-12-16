"MANEKENI" SU SRUŠILI JEDNU OD NAJJAČIH EKIPA: Madriđani su vezali četiri trijumfa na evrosceni
KOŠARKAŠI Milana će u 16. kolu Evrolige ugostiti Real Madrid.
"Maneneni" su u pošlom kolu upisali veliku pobedu ,savladali su na svom terenu Panatinaikos rezultatom 96:89.
Ključnu ulogu imao je Armoni Bruks koji je postigao 26 poena, Amerikanac je čak šest trojki ubacio u prvom poluvremenu.
Pratio ga je Džš Nibo sa 14 pogodaka, dok su dvocifreni bili i Ševon Šilds (12), odnosno Zek Ledej (11).
Sa druge strane, Madriđani su u naletu, vezali su osam pobeda, od kojih su četiri u Evroligi.
Verujemo da će im Milano danas prekinuti taj niz.
NAŠ TIP: 1 (kvota 2,00)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
16. 12. 2025. u 07:30
CRVENO-BELI NAKON TEŠKOG PORAZA GOSTUJU LIDERU: Hapoel po prvi put igra u punoj dvorani
16. 12. 2025. u 07:51 >> 07:51
IGRAJU NAJBRŽU KOŠARKU U EVROPI: Parižani zaustavljaju Barselonin nalet
16. 12. 2025. u 08:32
MAKABI JE UHVATIO RITAM: Tim iz Emirata je slavio nakon drame!
16. 12. 2025. u 08:40
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)