"MANEKENI" SU SRUŠILI JEDNU OD NAJJAČIH EKIPA: Madriđani su vezali četiri trijumfa na evrosceni

KOŠARKAŠI Milana će u 16. kolu Evrolige ugostiti Real Madrid.

Foto: Profimedia

"Maneneni" su u pošlom kolu upisali veliku pobedu ,savladali su na svom terenu Panatinaikos rezultatom 96:89.

Ključnu ulogu imao je Armoni Bruks koji je postigao 26 poena, Amerikanac je čak šest trojki ubacio u prvom poluvremenu.

Pratio ga je Džš Nibo sa 14 pogodaka, dok su dvocifreni bili i Ševon Šilds (12), odnosno Zek Ledej (11).

Sa druge strane, Madriđani su u naletu, vezali su osam pobeda, od kojih su četiri u Evroligi.

Verujemo da će im Milano danas prekinuti taj niz.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,00)

