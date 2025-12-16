U PRVOM MEČU SMO VIDELI "RAFALNU PALJBU": Budućnost i Trento imaju novi obračun

KOŠARKAŠI Budućnosti će u 11. kolu Evrokupa gostovati Trentu.

Pomenuti rivali su prvi okršaj imali još u drugom kolu i tada je italijanski predstavnik slavio na gostujućem terenu rezultatom 96:107.

Gledali smo tada brzu i efikasnu utakmicu, ali Podgoričani su defanzivno izgledali zaista loše.

Skajler Mejs je sa 22 poena bio najefikasniji u poraženom timu, dok ga je pratio Nikola Tanasković sa 17.

Devonte Džons je tada predvodio svoj tim do pobede sa 24 poena, Andrej Jakimovski se zaustavio na 15.

Verujemo da će i večeras pasti dosta poena.

NAŠ TIP: +167,5 (kvota 1,90)

