KO ĆE ZABLISTATI U FINALU NBA KUPA? Branson razigrava ekipu, Vembanjama preuzima odgovornost...

Marko Milosavljević

16. 12. 2025. u 13:12

U noći između utorka i srede gledaćemo okršaj Njujorka i San Antonija koji se igra u okviru finala NBA kupa. Sama utakmica će biti izuzetno interesantna, a mi smo za vas spremili tiket koji je sastavljen od kombinacije poena i asistencija igrača.

FOTO: Tanjug/AP

NBA kup

2.30 Viktor Vembanjama +21,5 (1,90)

2.30 Džoš Hart -13,5 (1,90)

2.30 Džejlen Branson +6,5 asistencija (1,85)

Kvota: 6,68

