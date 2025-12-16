KO ĆE ZABLISTATI U FINALU NBA KUPA? Branson razigrava ekipu, Vembanjama preuzima odgovornost...
U noći između utorka i srede gledaćemo okršaj Njujorka i San Antonija koji se igra u okviru finala NBA kupa. Sama utakmica će biti izuzetno interesantna, a mi smo za vas spremili tiket koji je sastavljen od kombinacije poena i asistencija igrača.
NBA kup
2.30 Viktor Vembanjama +21,5 (1,90)
2.30 Džoš Hart -13,5 (1,90)
2.30 Džejlen Branson +6,5 asistencija (1,85)
Kvota: 6,68
