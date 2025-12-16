A KO DRUGI? Branson preuzima odgovornost u velikom finalu
VEČERAS se u Vegasu igra finale trećeg izdanja NBA kupa između San Antonio sparsa i Njujork niksa (2.30), a mi očekujemo novo sjajno izdanje pleja Njujorčana, sjajnog Džejlena Bransona.
Od kada je došao u Nikse pre nekoliko godina Branson je glavni igrač ekipe, a ova sezona nije ništa drugačija.
Njujorčani imaju dobar tim koji su sagradili oko njega, glavni su favoriti za osvajanje Istočne konferencije i najveći razlog za to su sjajne igre iskusnog plejmejkera.
Branson u proseku postiže 28.1 poen po meču, a deli i 6.4 asistencije u proseku što ne treba zanemariti.
Posebno je dobro izgledao na poslednjih par mečeva ubacišvi redom 33,30,35, a zatim i 40 poena u polufinalu protiv Orlanda.
Očigledno je da je u sjajnoj formi, inspirisan je, pun samopouzdanja i zbog toga verujemo da će u finalu pokazati da je jedan od najboljih košgetera današnjice.
NAŠ TIP: Džejlen Branson +29,5 (kvota 1,75)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Komentari (0)