SPREMNA JE KAO "PUŠKA": Saša Kovačević o detaljima svadbe i verenici (FOTO)

POP zvezda Saša Kovačević progovorio je o planovima za svadbu sa Zoranom Tasovac.

Foto: Novosti

Kovačević je večeras održao koncert u prepunom Sava centru, a interesovanje publike i brojnih javnih ličnosti, među kojima je bila i Aleksandra Prijović, nadmašilo je očekivanja. Za muzički spektakl tražila se karta više. Foto: Novosti

- Verenica je stigla, već oko sedam sati bila je spremna kao puška. Njoj uvek posvećujem pesmu "Živim da te volim", koja je od samog početka naše veze naša pesma. Ne volim da svoju privatnu vezu previše izlažem javnosti, zbog čega nisam želeo da je zaprosim na koncertu. Volim da se takvi trenuci dešavaju u najužem krugu prijatelja i porodice. Svadba neće biti pompezna - rekao je Kovačević. Foto: Novosti

Saša je u ovom prostoru poslednji put nastupio pre 15 godina, a kako sam ističe, mnogo toga se u međuvremenu promenilo.

- Prošlo je 15 godina od mog prethodnog koncerta u Sava centru. Sazreo sam, imam mnogo više pesama i publike. Spreman sam za ovaj koncert, iako je odgovornost velika. Kod mene se sve svodi na emociju, ljubav i posebnu energiju. Ovo je moj mali znak pažnje za publiku večeras - istakao je pevač. Foto: Novosti

Kao svoju najveću podršku naveo je brata Radeta, ali i oca, koji je do skoro bio zadužen za vođenje njegove karijere.

- Rade je moja najveća podrška, sve radimo zajedno, naravno uz mog oca, koji je vodio moju karijeru. Sada je već u godinama i ne može u potpunosti da se posveti kao ranije - zaključio je Kovačević.

BONUS VIDEO:

