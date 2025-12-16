NEBO SE SRUČILO NA ČASOPIS I najdiskretnija je pukla: Trampova Suzi protiv "Veniti fera"

I NAJSTRPLjIVIJA je izgubila strpljenje. Šefica predsedničkog kabineta Suzi Vajls, jedna od najdiskretnijih figura u Trampovom okruženju, prvi put je javno uzvratila medijima - optužila je "Veniti fer" da je selektivnim citiranjem i namernim uokvirivanjem njenih reči konstruisao priču o haosu i ekstremizmu u Trampovoj administraciji, nakon čega je administracija prvi put stala u frontalnu odbranu sopstvenog narativa.

U svojoj prvoj objavi od kada je ušla u Belu kuću, Vajls je poručila da je iz teksta sistematski izostavljen ključni kontekst, kako bi se stvorila lažna slika.

-Značajan kontekst je ignorisan, a veliki deo onoga što smo rekli o timu i predsedniku uopšte nije ušlo u tekst. Posle čitanja, jasno je da je cilj bio da se stvori naracija o navodno potpuno haotičnoj i negativnoj administraciji i našem timu, napisala je Vajls.

Naravno, istakla je da ono što je američki list naslikao nema veze sa stvarnošću.

-Istina je da je Trampova Bela kuća za jedanaest meseci postigla više nego što je bilo koji drugi predsednik postigao za osam godina. To je rezultat neuporedivog liderstva i vizije predsednika Trampa, za koga mi je čast što radim veći deo protekle decenije, navela je šefica kabineta.

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Dvodelni tekst "Veniti fera", zasnovan na intervjuima koje je novinar vodio sa Vajlsovom, izazvao je nelagodu u Vašingtonu upravo zbog neuobičajeno otvorenih citata. Poznata kao neko ko retko istupa javno i ko svoj uticaj gradi iz senke, u tekstu su joj, međutim, pripisane izjave da Tramp ima "ličnost alkoholičara", da je potpredsednik SAD Džej Di Vens "već deceniju teoretičar zavere", kao i da je direktor budžeta Bele kuće Rasel Vout "apsolutni desničarski zilot". Navedeno je i da je ocenila kako je državna tužiteljka Pem Bondi "promašila" u razumevanju koliko je Trampovoj bazi stalo do objavljivanja dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstinom.

U Beloj kući, međutim, poručuju da je upravo način na koji su ti navodi izdvojeni i predstavljeni, bez šireg konteksta, suština problema.

Podršku Vajlsovoj odmah je pružila i portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, koja je poručila da predsednik "nema većeg niti lojalnijeg savetnika od Suzi Vajls".

-Cela administracija je zahvalna na njenom stabilnom vođstvu i u potpunosti stoji iza nje, napisala je Livit.

Stari sukob: Tramp i liberalni mediji

Slučaj je još jedan u nizu otvorenih sukoba između Trampove administracije i uticajnih liberalnih medija, koji od početka njegovog političkog uspona imaju ključnu ulogu u oblikovanju negativne slike o njemu i njegovim saradnicima.

Ovoga puta, međutim, odgovor je stigao od osobe koja važi za jednog od najmoćnijih i najlojalnijih aktera unutar Bele kuće, što u Vašingtonu mnogi čitaju kao poruku da administracija više nije spremna da prećutkuje medijske interpretacije koje smatra politički motivisanim.

U prevodu: u Trampovoj Beloj kući više ne žele da budu predmet tuđeg scenarija, već da sami pišu svoju verziju priče.

