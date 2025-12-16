PREDLOZI SA SVETSKOG PRVENSTVA: Verujemo favoritima uz jedno iznenađenje
POLAKO se zahuktava Svetsko prvenstvu u pikadu koje je jedno od najvećih događaja u Lonodnu ove godine, a evo i naših današnjih predloga iz "Aleksandra palasa".
Utorak
14.20 Nik Keni - Džastin Hud 1 (2,25)
20.00 Rikardo Pietrečko - Hose de Souza 1 (1,63)
Ukupna kvota: 4,77
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
