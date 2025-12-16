TIP ostali sportovi

PREDLOZI SA SVETSKOG PRVENSTVA: Verujemo favoritima uz jedno iznenađenje

В.М.

16. 12. 2025. u 13:30

POLAKO se zahuktava Svetsko prvenstvu u pikadu koje je jedno od najvećih događaja u Lonodnu ove godine, a evo i naših današnjih predloga iz "Aleksandra palasa".

ПРЕДЛОЗИ СА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Верујемо фаворитима уз једно изненађење

Foto: Profimedia

Utorak

14.20 Nik Keni - Džastin Hud 1 (2,25)

15.30 Skot Vilijams - Paolo Nebrida 1 (1,30)
20.00 Rikardo Pietrečko - Hose de Souza 1 (1,63)

Ukupna kvota: 4,77

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?