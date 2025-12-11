NIKOLA JOKIĆ NASTAVLJA DA DOMINIRA: Nagetsi u Kaliforniji jure četvrti trijumf u nizu

IGRAČI Denvera će u noći između četvrtka i petka gostovati Sakramentu.

FOTO: Tanjug/AP

Nagetsi trenutno zauzimaju drugu poziciju na Zapadu, u dosadašnjem delu takmičenja su upisali 17 pobeda i 6 poraza.

Vezali su tri trijumfa i tako u potpunosi vratili samopouzdanje, svesni su da danas imaju priliku da produže niz.

U prošlom kolu su savladali Šarlot rezultatom 106:115, a Nikola Jokić je pprikazao još jednu briljantnu partiju, srpski košarkaš je imao učinak od 28 poena, 9 skokova i 11 asistencija.

Ipak, Somborac nije bio najefikasniji u svom timu, već je to bio Džamal Marej sa 34 pogodaka.

Verujemo da će Denver slaviti u Kaliforniji.

NAŠ TIP: Sakramento - Denver H2 8,5 (kvota 1,75)

