NIKOLA JOKIĆ NASTAVLJA DA DOMINIRA: Nagetsi u Kaliforniji jure četvrti trijumf u nizu
IGRAČI Denvera će u noći između četvrtka i petka gostovati Sakramentu.
Nagetsi trenutno zauzimaju drugu poziciju na Zapadu, u dosadašnjem delu takmičenja su upisali 17 pobeda i 6 poraza.
Vezali su tri trijumfa i tako u potpunosi vratili samopouzdanje, svesni su da danas imaju priliku da produže niz.
U prošlom kolu su savladali Šarlot rezultatom 106:115, a Nikola Jokić je pprikazao još jednu briljantnu partiju, srpski košarkaš je imao učinak od 28 poena, 9 skokova i 11 asistencija.
Ipak, Somborac nije bio najefikasniji u svom timu, već je to bio Džamal Marej sa 34 pogodaka.
Verujemo da će Denver slaviti u Kaliforniji.
NAŠ TIP: Sakramento - Denver H2 8,5 (kvota 1,75)
