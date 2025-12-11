TIP ostali sportovi

NIKOLA JOKIĆ NASTAVLJA DA DOMINIRA: Nagetsi u Kaliforniji jure četvrti trijumf u nizu

Marko Milosavljević

11. 12. 2025. u 10:00

IGRAČI Denvera će u noći između četvrtka i petka gostovati Sakramentu.

НИКОЛА ЈОКИЋ НАСТАВЉА ДА ДОМИНИРА: Нагетси у Калифорнији јуре четврти тријумф у низу

FOTO: Tanjug/AP

Nagetsi trenutno zauzimaju drugu poziciju na Zapadu, u dosadašnjem delu takmičenja su upisali 17 pobeda i 6 poraza.

Vezali su tri trijumfa i tako u potpunosi vratili samopouzdanje, svesni su da danas imaju priliku da produže niz.

U prošlom kolu su savladali Šarlot rezultatom 106:115, a Nikola Jokić je pprikazao još jednu briljantnu partiju, srpski košarkaš je imao učinak od 28 poena, 9 skokova i 11 asistencija.

Ipak, Somborac nije bio najefikasniji u svom timu, već je to bio Džamal Marej sa 34 pogodaka.

Verujemo da će Denver slaviti u Kaliforniji.

NAŠ TIP: Sakramento - Denver H2 8,5 (kvota 1,75)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile delije (VIDEO)

ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)