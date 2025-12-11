TIP ostali sportovi

BAKSI NISU U DOBROM RITMU: Seltiksi su vezali pet pobeda

Marko Milosavljević

11. 12. 2025. u 09:45

KOŠARKAŠI Bostona će u noći između četvrtka i petka ugostiti Milvoki.

БАКСИ НИСУ У ДОБРОМ РИТМУ: Селтикси су везали пет победа

FOTO: Tanjug/AP/Michael Dwyer

Seltiksi su u jako dobroj formi, u dobrom su naletu i vezali su pet pobeda, u prošlom kolu savladali su Toronto rezultatom 113:121.

Džejjlen Braun i Derik Vajti su bili najzaslužniji za trijumf svog tima, kombinovano su ubacili 57 poena i podelili 10 asistencija.

Boston je u dosadašnjem delu takmičenja upisao 15 pobeda uz 9 poraza i trenutno se nalazi na trećoj poziciji u istočnoj konferenciji.

Sa druge strane, Baksi nisu u dobrom ritmu i verujemo da će to protivnik znati da iskoristi.

NAŠ TIP: H2 4,5 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?