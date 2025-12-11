BAKSI NISU U DOBROM RITMU: Seltiksi su vezali pet pobeda
KOŠARKAŠI Bostona će u noći između četvrtka i petka ugostiti Milvoki.
Seltiksi su u jako dobroj formi, u dobrom su naletu i vezali su pet pobeda, u prošlom kolu savladali su Toronto rezultatom 113:121.
Džejjlen Braun i Derik Vajti su bili najzaslužniji za trijumf svog tima, kombinovano su ubacili 57 poena i podelili 10 asistencija.
Boston je u dosadašnjem delu takmičenja upisao 15 pobeda uz 9 poraza i trenutno se nalazi na trećoj poziciji u istočnoj konferenciji.
Sa druge strane, Baksi nisu u dobrom ritmu i verujemo da će to protivnik znati da iskoristi.
NAŠ TIP: H2 4,5 (kvota 1,50)
