BAKSI NISU U DOBROM RITMU: Seltiksi su vezali pet pobeda

KOŠARKAŠI Bostona će u noći između četvrtka i petka ugostiti Milvoki.

FOTO: Tanjug/AP/Michael Dwyer

Seltiksi su u jako dobroj formi, u dobrom su naletu i vezali su pet pobeda, u prošlom kolu savladali su Toronto rezultatom 113:121.

Džejjlen Braun i Derik Vajti su bili najzaslužniji za trijumf svog tima, kombinovano su ubacili 57 poena i podelili 10 asistencija.

Boston je u dosadašnjem delu takmičenja upisao 15 pobeda uz 9 poraza i trenutno se nalazi na trećoj poziciji u istočnoj konferenciji.

Sa druge strane, Baksi nisu u dobrom ritmu i verujemo da će to protivnik znati da iskoristi.

NAŠ TIP: H2 4,5 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA