ŠPANSKI DERBI NA EVROSCENI: Baskijci su savladali Madriđane na startu sezone

Marko Milosavljević

11. 12. 2025. u 09:15

KOŠARKAŠI Real Madrida će u 15. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja ugostiti Baskoniju.

ШПАНСКИ ДЕРБИ НА ЕВРОСЦЕНИ: Баскијци су савладали Мадриђане на старту сезоне

Foto: Profimedia

Ovi rivali su se na startu sezone sastali u okviru domaćeg šampionata i Baskijci su tada slavili u Vitoriji rezultatom 105:100.

Trent Forest je sa 26 poena predvodio svoj tim, Luvavu-Kabaro je ubacio 22, dok je Luka Šamanić dodao 17.

Trej Lajls je sa 24 bio najefikasniji u poraženom taboru, Fakundo Kampaco i Mario Hezonja su kombinovano sakupili 33.

Madriđani nisu najbolje počeli sezonu, ali sada imaju niz od šest pobeda i samopouzdanje im konstantno raste.

Verujemo da će i današnja utakmica biti efikasna.

NAŠ TIP: +173,5 (kvota 1,90)

