ŠPANSKI DERBI NA EVROSCENI: Baskijci su savladali Madriđane na startu sezone
KOŠARKAŠI Real Madrida će u 15. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja ugostiti Baskoniju.
Ovi rivali su se na startu sezone sastali u okviru domaćeg šampionata i Baskijci su tada slavili u Vitoriji rezultatom 105:100.
Trent Forest je sa 26 poena predvodio svoj tim, Luvavu-Kabaro je ubacio 22, dok je Luka Šamanić dodao 17.
Trej Lajls je sa 24 bio najefikasniji u poraženom taboru, Fakundo Kampaco i Mario Hezonja su kombinovano sakupili 33.
Madriđani nisu najbolje počeli sezonu, ali sada imaju niz od šest pobeda i samopouzdanje im konstantno raste.
Verujemo da će i današnja utakmica biti efikasna.
NAŠ TIP: +173,5 (kvota 1,90)
