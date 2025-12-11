ŠPANSKI DERBI NA EVROSCENI: Baskijci su savladali Madriđane na startu sezone

KOŠARKAŠI Real Madrida će u 15. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja ugostiti Baskoniju.

Foto: Profimedia

Ovi rivali su se na startu sezone sastali u okviru domaćeg šampionata i Baskijci su tada slavili u Vitoriji rezultatom 105:100.

Trent Forest je sa 26 poena predvodio svoj tim, Luvavu-Kabaro je ubacio 22, dok je Luka Šamanić dodao 17.

Trej Lajls je sa 24 bio najefikasniji u poraženom taboru, Fakundo Kampaco i Mario Hezonja su kombinovano sakupili 33.

Madriđani nisu najbolje počeli sezonu, ali sada imaju niz od šest pobeda i samopouzdanje im konstantno raste.

Verujemo da će i današnja utakmica biti efikasna.

NAŠ TIP: +173,5 (kvota 1,90)

