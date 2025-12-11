ODIGRALI SU NAJZRELIJU UTAKMICU: "Ponos Izraela" se konačno upalio
MAKABI Tel Aviv i Asvel će se sastati u 15. kolu Evrolige.
Igrači Makabija su prošle nedelje odigrali najzreliju utakmicu od starta sezone i na terenu su izgledali sjajno.
Ostvarili su pobedu koja će im sigurno podići samopouzdanje, savladali su Žalgiris u Kaunasu rezultatom 65:83.
Već od starta meča su nametnuli svoj ritam, stekli su prednost koju su uspeli da održavaju do samog kraja.
Loni Voker je sa 23 poena bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Hord sa 16, dok je Ife Lundberg dodao 10.
Verujemo da će Makabi i danas slaviti.
NAŠ TIP: Makabi Tel Aviv - Asvel H1 -3,5 (kvota 1,57)
