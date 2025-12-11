TIP ostali sportovi

ODIGRALI SU NAJZRELIJU UTAKMICU: "Ponos Izraela" se konačno upalio

Marko Milosavljević

11. 12. 2025. u 08:45

MAKABI Tel Aviv i Asvel će se sastati u 15. kolu Evrolige.

ОДИГРАЛИ СУ НАЈЗРЕЛИЈУ УТАКМИЦУ: Понос Израела се коначно упалио

FOTO: Profimedia

Igrači Makabija su prošle nedelje odigrali najzreliju utakmicu od starta sezone i na terenu su izgledali sjajno.

Ostvarili su pobedu koja će im sigurno podići samopouzdanje, savladali su Žalgiris u Kaunasu rezultatom 65:83.

Već od starta meča su nametnuli svoj ritam, stekli su prednost koju su uspeli da održavaju do samog kraja.

Loni Voker je sa 23 poena bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Hord sa 16, dok je Ife Lundberg dodao 10.

Verujemo da će Makabi i danas slaviti.

NAŠ TIP: Makabi Tel Aviv - Asvel H1 -3,5 (kvota 1,57)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!

MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!